दिवाली पर बुझ गया ‘घर का चिराग’, 6 महीने के बच्चे के सिर से उठा पिता का साया

MP News: दिवाली के दौरान एक परिवार में मातम छा गया। जयपुर-जबलपुर नेशनल हाइवे पर भोजपुर के पास हुए हादसे में एक 28 साल के युवक की मौत हो गई। इससे दिवाली की एक एक रात पहले खुशियों का त्योहार मातम में बदल गया। भोजपुर थाना क्षेत्र के कालियाखेड़ी गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हुई, जिसमें संजय बैरागी (28 वर्ष) निवासी रूपाहेड़ा की मौत हो गई। वह दिवाली मनाने अपने घर लौट रहा था। तभी हादसे का शिकार हो गया।
पुलिस ने बताया कि रविवार देर शाम संजय अपने आयशर ट्रक को भोजपुर में खड़ी कर बाइक से अपने गांव रूपाहेड़ा लौट रहा था। जैसे ही वह भोजपुर और ढाबली के बीच स्थित कालियाखेड़ी के पास पहुंचा, सामने से आ रही एक अन्य बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि संजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
इस हादसे से संजय के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया, उनके पूरे परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। जानकारी के अनुसार संजय की शादी दो साल पहले जीरापुर के पास बढ़िया मंडलोई गांव में हुई थी। उसके घर छह माह का बेटा है। परिवार, पत्नी और बच्चे के साथ दिवाली मनाने के लिए वह घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी जान चली गई और यह त्योहार भी वह नहीं मना पाया।
संजय अपने पिता जगदीश बैरागी का एकलौता पुत्र था। उसका छह माह का बच्चा भी है। पिता मूल रूप से गुराड़िया गांव के रहने वाले हैं और रूपाहेड़ा के एक मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा कर रहे हैं। परिवार कुछ साल पहले रूपाहेड़ा आकर बस गया था। पिता अपने इकलौते बेटे का शव देखकर फूट-फूट कर रो पड़े। परिवार और रिश्तेदारों की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए।
