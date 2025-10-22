दिवाली पर बुझ गया ‘घर का चिराग’, 6 महीने के बच्चे के सिर से उठा पिता का साया

MP News: दिवाली के दौरान एक परिवार में मातम छा गया। जयपुर-जबलपुर नेशनल हाइवे पर भोजपुर के पास हुए हादसे में एक 28 साल के युवक की मौत हो गई। इससे दिवाली की एक एक रात पहले खुशियों का त्योहार मातम में बदल गया। भोजपुर थाना क्षेत्र के कालियाखेड़ी गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हुई, जिसमें संजय बैरागी (28 वर्ष) निवासी रूपाहेड़ा की मौत हो गई। वह दिवाली मनाने अपने घर लौट रहा था। तभी हादसे का शिकार हो गया।