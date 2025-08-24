एमपी में वेतन में बड़ा अड़ंगा, 62 प्रतिशत अधिकारियों-कर्मचारियों की कट सकती है तनख्वाह

Salary- एमपी में वेतन में बड़ा अड़ंगा आ गया है। शिक्षा विभाग के ज्यादातर अधिकारियों-कर्मचारियों की तनख्वाह कट सकती है। ई अटेंडेंस नहीं लगाने के कारण यह स्थिति बनी है। प्रदेशभर में अधिकांश टीचर्स इसकी खिलाफत कर रहे हैं। हालां​कि कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षकों को स्पष्ट हिदायत दे रहे हैं कि ई-अटेंडेंस लगाएं अन्यथा वेतन काटा जाएगा।

राजगढ़ में तो ई-अटेंडेंस की उपेक्षा को लेकर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि सभी शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर बीईओ और बीआरसी निगरानी रखें। इसमें कोई कोताही न हो। ई-अटेंडेंस के बिना शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा।