एमपी में वेतन में बड़ा अड़ंगा, 62 प्रतिशत अधिकारियों-कर्मचारियों की कट सकती है तनख्वाह

Salary- एमपी में वेतन में बड़ा अड़ंगा आ गया है। शिक्षा विभाग के ज्यादातर अधिकारियों-कर्मचारियों की तनख्वाह कट सकती है। ई अटेंडेंस नहीं लगाने के कारण यह स्थिति बनी है। प्रदेशभर में अधिकांश टीचर्स इसकी खिलाफत कर रहे हैं। हालांकि कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षकों को स्पष्ट हिदायत दे रहे हैं कि ई-अटेंडेंस लगाएं अन्यथा वेतन काटा जाएगा।
राजगढ़ में तो ई-अटेंडेंस की उपेक्षा को लेकर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि सभी शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर बीईओ और बीआरसी निगरानी रखें। इसमें कोई कोताही न हो। ई-अटेंडेंस के बिना शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा।
राजगढ़ जिले में कुल 7566 टीचर्स में से महज 2774 ने अभी तक नियमित रूप से ई अटेंडेंस लगाई है। 4718 टीचर्स की ई अटेंडेंस नहीं लगी है। इस प्रकार करीब 62 फीसदी टीचर्स ने ई अटेंडेंस लगाने का प्रावधान का पालन नहीं किया है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार ये सभी वेतन से वंचित हो सकते हैं।
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। डीईओ, डीपीसी, बीईओ, बीआरसी, एपीसी और विभागीय कर्मचारियों के साथ उपयंत्री भी यहां उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बैठक में एजुकेशन पोर्टल पर आ रही समस्याओं की जानकारी ली।
हमारे शिक्षक ऐप पर सभी शिक्षक, कर्मचारी द्वारा उपस्थिति दर्ज कराए जाने के लिए कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने कार्रवाई और मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित किया। पोर्टल की विस्तृत रिपोर्ट संकुलवार समक्ष में दिखाए जाने के निर्देश डीईओ को देते हुए उन्होंने कहा कि पोर्टल अनुसार अच्छा रिस्पॉन्स न करने वाले संकुल को नोटिस देते हुए कार्यवाई करें।
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि 31 अगस्त तक शत -प्रतिशत ई अटेंडेंस हो जाना चाहिए। कम अटेंडेंस वाले संकुल प्राचार्य को नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि प्रतिमाह ई-अटेंडेंस में कमी होने पर वेतन रोकने के लिए पत्र जारी किए जाएं। सभी बीईओ और बीआरसी को निरीक्षण रिपोर्ट में लापरवाही पाए जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिथि शिक्षकों द्वारा अटेंडेंस पोर्टल पर दर्ज न किए जाने वाले दिवस का वेतन जारी नहीं किए जाने के कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए।
ब्लॉक- कुल कर्मचारी- ई-अटेंडेंस- ई-अटेंडेंस नहीं
राजगढ़- 1368- 381- 980
ब्यावरा- 1272- 413- 848
नरसिंहगढ़- 1544- 682- 840
सारंगपुर- 1106- 707- 379
खिलचीपुर- 1104- 168- 933
जीरापुर- 1172- 423- 738
(नोट : जिला शिक्षा विभाग, राजगढ़ के अनुसार)