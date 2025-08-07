कालीसिंध नदी के पेट से निकला सोने जैसा इतिहास, मिली बेशकीमती विरासतें

ऐतिहासिक एवं पुरातत्व शोध संस्थान व जागरुकता कल्याण समिति सारंगपुर अध्यक्ष और इतिहासकार शिवनारायण सोनी ने बताया कि सारंगपुर में स्थाई शासकीय पुरातत्व संग्रहालय (archaeological museum) भवन निर्माण किया जाना है। इससे सारंगपुर का पुरातत्व महत्व देश विदेश के पर्यटक एवं विद्यार्थियों के सामने आ सके। प्राचीन जनपद, ओदुबर गणराज्य, राजा महाराजा, बादशाओं के कीमती अनमोल सिक्के दुर्लभ मुद्राओं को व पूर्व में और वर्तमान में संग्रह की गई नगर सारंगपुर क्षेत्र की पुरातत्व संपदा नवीन पुरातत्व संग्रहालय में संग्रह सरंक्षण कर प्रदर्शित किया जाएगा। (mp news)