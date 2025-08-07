7 अगस्त 2025,

राजगढ़

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

राजगढ़

कालीसिंध नदी के पेट से निकला सोने जैसा इतिहास, मिली बेशकीमती विरासतें

mp news- कालीसिंध नदी के किनारे बसे सारंगपुर कस्बे में खुदाई के दौरान प्राचीन चीजें निकली हैं। ये सभी चीजें भारत के स्वर्णिम इतिहास का प्रमाण हैं जिन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा।

राजगढ़

Akash Dewani

Aug 07, 2025

ancient jain and hindu idols found kalisindh river banks sarangpur rajgarh mp news
ancient jain and hindu idols found kalisindh river banks sarangpur rajgarh (फोटो सोर्स- social media)

ancient jain and hindu idols found:राजगढ़ जिले में स्थित सारंगपुर नगर की जीवनदायनी कालीसिंध नदी किनारे कई पुरातत्व महत्व के प्रतिमा और सिक्के सहित अन्य पुरातत्व सामग्रियां दबी पड़ी हैं। जो समय-समय पर खुदाई के दौरान निकलती रहती है। अब कालीसिंध के किनारे एक खेत की खुदाई के दौरान खेत में से तीन प्राचीन प्रतिमाएं निकली, जिसमें जैन संस्थापक मुनि की प्रतिमा, नृत्य करते हुए गंधर्व प्रतिमा और परमार कालीन बड़े शंख की मूर्ति निकली।

पहले भी निकल चुकी है प्रतिमाएं

इससे पहले भी यहां से कई प्राचीन प्रतिमाएं निकल चुकी हैं, जिन्हें संरक्षित कर रखा गया है। सारंगपुर का इतिहास पुरातत्व महत्व देखते हुए नगर में पुरातत्व प्रशासनिक समिति का गठन किया है। जिसमें तहसीलदार, सीएमओ, सीईओ जनपद, अध्यक्ष जिला पुरातत्व संग्राहालय राजगढ़, शिवनारायण सोनी अध्यक्ष पुरातत्व शोध संस्थान और जागरुकता कल्याण समिति सारंगपुर शामिल हैं। (mp news)

तहसील के बैडमिंटन हॉल में होगी संरक्षित

हाल ही में खेत की खुदाई में उपरोक्त तीनों मूर्तियों को पुरातत्व प्रशासनिक समिति के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। उपेक्षित स्थिति में इधर-उधर पड़ी प्रतिमाओं और अन्य खुदाई में निकलने वाले मिट्टी के पात्र अवशेष सिक्के आदि का संग्रह संरक्षण के लिए तहसील परिसर सारंगपुर स्थित बेडमिंटन हाल में किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सारंगपुर में बन रहा पुरातत्व संग्रहालय

ऐतिहासिक एवं पुरातत्व शोध संस्थान व जागरुकता कल्याण समिति सारंगपुर अध्यक्ष और इतिहासकार शिवनारायण सोनी ने बताया कि सारंगपुर में स्थाई शासकीय पुरातत्व संग्रहालय (archaeological museum) भवन निर्माण किया जाना है। इससे सारंगपुर का पुरातत्व महत्व देश विदेश के पर्यटक एवं विद्यार्थियों के सामने आ सके। प्राचीन जनपद, ओदुबर गणराज्य, राजा महाराजा, बादशाओं के कीमती अनमोल सिक्के दुर्लभ मुद्राओं को व पूर्व में और वर्तमान में संग्रह की गई नगर सारंगपुर क्षेत्र की पुरातत्व संपदा नवीन पुरातत्व संग्रहालय में संग्रह सरंक्षण कर प्रदर्शित किया जाएगा। (mp news)

