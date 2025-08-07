कालीसिंध नदी के पेट से निकला सोने जैसा इतिहास, मिली बेशकीमती विरासतें

ancient jain and hindu idols found:राजगढ़ जिले में स्थित सारंगपुर नगर की जीवनदायनी कालीसिंध नदी किनारे कई पुरातत्व महत्व के प्रतिमा और सिक्के सहित अन्य पुरातत्व सामग्रियां दबी पड़ी हैं। जो समय-समय पर खुदाई के दौरान निकलती रहती है। अब कालीसिंध के किनारे एक खेत की खुदाई के दौरान खेत में से तीन प्राचीन प्रतिमाएं निकली, जिसमें जैन संस्थापक मुनि की प्रतिमा, नृत्य करते हुए गंधर्व प्रतिमा और परमार कालीन बड़े शंख की मूर्ति निकली।
इससे पहले भी यहां से कई प्राचीन प्रतिमाएं निकल चुकी हैं, जिन्हें संरक्षित कर रखा गया है। सारंगपुर का इतिहास पुरातत्व महत्व देखते हुए नगर में पुरातत्व प्रशासनिक समिति का गठन किया है। जिसमें तहसीलदार, सीएमओ, सीईओ जनपद, अध्यक्ष जिला पुरातत्व संग्राहालय राजगढ़, शिवनारायण सोनी अध्यक्ष पुरातत्व शोध संस्थान और जागरुकता कल्याण समिति सारंगपुर शामिल हैं। (mp news)
हाल ही में खेत की खुदाई में उपरोक्त तीनों मूर्तियों को पुरातत्व प्रशासनिक समिति के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। उपेक्षित स्थिति में इधर-उधर पड़ी प्रतिमाओं और अन्य खुदाई में निकलने वाले मिट्टी के पात्र अवशेष सिक्के आदि का संग्रह संरक्षण के लिए तहसील परिसर सारंगपुर स्थित बेडमिंटन हाल में किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
ऐतिहासिक एवं पुरातत्व शोध संस्थान व जागरुकता कल्याण समिति सारंगपुर अध्यक्ष और इतिहासकार शिवनारायण सोनी ने बताया कि सारंगपुर में स्थाई शासकीय पुरातत्व संग्रहालय (archaeological museum) भवन निर्माण किया जाना है। इससे सारंगपुर का पुरातत्व महत्व देश विदेश के पर्यटक एवं विद्यार्थियों के सामने आ सके। प्राचीन जनपद, ओदुबर गणराज्य, राजा महाराजा, बादशाओं के कीमती अनमोल सिक्के दुर्लभ मुद्राओं को व पूर्व में और वर्तमान में संग्रह की गई नगर सारंगपुर क्षेत्र की पुरातत्व संपदा नवीन पुरातत्व संग्रहालय में संग्रह सरंक्षण कर प्रदर्शित किया जाएगा। (mp news)