आंगनबाड़ी भर्ती में धोखाधड़ी! अभ्यर्थियों ने झारखंड-उत्तराखंड बोर्ड की फेक मार्कशीटें की जमा

राजगढ़ जिले में रुपए लेकर विभिन्न बोर्ड की फर्जी अंकसूची बनाने वाला गिरोह काम करता है, जिस पर लंबे समय से कार्रवाई नहीं हुई है। यह गिरोह 50 हजार रुपए तक की राशि लेकर 10-12वीं की अंकसूची बनवाता है, बीते सालों में हुई भर्तियो में भी ऐसी गड़बड़ियां हुई है। इसमें राजगढ़ के एक कम्प्यूटर सेंटस संचालक भाइयों पर एफआइआर हो चुकी है। कोतवाली सहित खिलचीपुर थाने में भी मामला दर्ज है लेकिन दोनों ही थाना पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। उल्लेखनीय है कि राजगढ़ के साथ ही जीरापुर, खिलचीपुर क्षेत्र में यह गड़बड़ी ज्यादा होती है।