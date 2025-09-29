एमपी में लव जिहाद पर बवाल, आरोपियों के घर ढहाने अड़ी भीड़, कई थानों की पुलिस पहुंची

Arshad Khan accused of love jihad rape and murder
Love jihad- एमपी में लव जिहाद पर फिर बवाल मच गया है। प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में सोमवार को एक युवती की लाश मिली जिसके बाद लोग गुस्सा उठे। लोगों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव कर दिया। युवती के परिजनों ने तीन मुस्लिम युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रेमजाल में फंसाकर हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। प्रदर्शनकारी तीनों आरोपियों के मकान ढहाने के लिए अड़े हुए हैं। नाराज भीड़ को देखते हुए कई थानों की पुलिस पहुंच चुकी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अफसर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
पचोर में नेवज नदी में एक युवती का शव मिला। करीब 20 साल की मृतक युवती शनिवार रात को गायब हो गई थी। थाने में मिसिंग का केस दर्ज कराया गया। दोपहर में जैसे ही नदी में उसकी लाश मिली, शहर में तनाव बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने बाजार बंद कराया और थाने का घेराव कर दिया।
परिजनों ने मोबाइल कॉल के आधार पर अरशद नामक युवक पर शक जताया है। उनका कहना है कि अरशद, मोनू राजा और अरबाज उर्फ आलू ने उसके साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं।
एसडीओपी अरविंद सिंह मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझा रहे हैं। इस बीच पचोर में आसपास के थानों ब्यावरा, तलेन, नरसिंहगढ़ आदि से पुलिस बल बुला लिया गया है। थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया के अनुसार आरोपी युवकों की कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम के बाद ही स्थिति और साफ हो जाएगी। एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है।
