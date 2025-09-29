एमपी में लव जिहाद पर बवाल, आरोपियों के घर ढहाने अड़ी भीड़, कई थानों की पुलिस पहुंची

Love jihad- एमपी में लव जिहाद पर फिर बवाल मच गया है। प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में सोमवार को एक युवती की लाश मिली जिसके बाद लोग गुस्सा उठे। लोगों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव कर दिया। युवती के परिजनों ने तीन मुस्लिम युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रेमजाल में फंसाकर हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। प्रदर्शनकारी तीनों आरोपियों के मकान ढहाने के लिए अड़े हुए हैं। नाराज भीड़ को देखते हुए कई थानों की पुलिस पहुंच चुकी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अफसर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं।