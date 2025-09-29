Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

एमपी में लव जिहाद पर बवाल, आरोपियों के घर ढहाने अड़ी भीड़, कई थानों की पुलिस पहुंची

Love jihad- एमपी में लव जिहाद पर फिर बवाल मच गया है। प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में सोमवार को एक युवती की लाश मिली जिसके बाद लोग गुस्सा उठे।

less than 1 minute read

राजगढ़

image

deepak deewan

Sep 29, 2025

Arshad Khan accused of love jihad rape and murder

Arshad Khan accused of love jihad rape and murder

Love jihad- एमपी में लव जिहाद पर फिर बवाल मच गया है। प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में सोमवार को एक युवती की लाश मिली जिसके बाद लोग गुस्सा उठे। लोगों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव कर दिया। युवती के परिजनों ने तीन मुस्लिम युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रेमजाल में फंसाकर हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। प्रदर्शनकारी तीनों आरोपियों के मकान ढहाने के लिए अड़े हुए हैं। नाराज भीड़ को देखते हुए कई थानों की पुलिस पहुंच चुकी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अफसर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं।

पचोर में नेवज नदी में एक युवती का शव मिला। करीब 20 साल की मृतक युवती शनिवार रात को गायब हो गई थी। थाने में मिसिंग का केस दर्ज कराया गया। दोपहर में जैसे ही नदी में उसकी लाश मिली, शहर में तनाव बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने बाजार बंद कराया और थाने का घेराव कर दिया।

परिजनों ने मोबाइल कॉल के आधार पर अरशद नामक युवक पर शक जताया है। उनका कहना है कि अरशद, मोनू राजा और अरबाज उर्फ आलू ने उसके साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं।

आरोपी युवकों की कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर जांच

एसडीओपी अरविंद सिंह मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझा रहे हैं। इस बीच पचोर में आसपास के थानों ब्यावरा, तलेन, नरसिंहगढ़ आदि से पुलिस बल बुला लिया गया है। थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया के अनुसार आरोपी युवकों की कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम के बाद ही स्थिति और साफ हो जाएगी। एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है।

ये भी पढ़ें

एमपी के 16 गांवों का खत्म हो जाएगा अस्तित्व, नेस्तनाबूद हो जाएंगी हजारों बिल्डिंगें
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2025 05:47 pm

Published on:

29 Sept 2025 05:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में लव जिहाद पर बवाल, आरोपियों के घर ढहाने अड़ी भीड़, कई थानों की पुलिस पहुंची

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में अनोखा मंदिर, यहां बिना मुहूर्त होती है शादी, विवाह में नहीं आती अड़चन!

Shardiya Navratri 2025 maa jalpa temple rajgarh
राजगढ़

जीएसटी घटा, लेकिन दूध से पनीर तक के दाम जस के तस, यहां फंसा मामला

gst cut but no relief to consumers rajgarh mp news
राजगढ़

राजस्थान के रास्ते आया ‘लंपी वायरस’, गोवंश में दिख रहे भयानक लक्षण

फोटो सोर्स: पत्रिका
राजगढ़

800 रुपए मिलने के बाद की डिलीवरी, सरकारी अस्पताल में रिश्वतखोरी का खेल

nursing staff taking bribe delivery rajgarh district hospital mp news
राजगढ़

बड़ी खबर: CM तीर्थ दर्शन ट्रेन के यात्री छोड़े गए बेसहारा, नहीं मिला खाना-पानी, वीडियो वायरल

CM Teerth Darshan train passengers video viral Kamakhya temple mp news
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.