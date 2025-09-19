बड़ी खबर: CM तीर्थ दर्शन ट्रेन के यात्री छोड़े गए बेसहारा, नहीं मिला खाना-पानी, वीडियो वायरल

वहीं, एक यात्री ने वीडियो जारी कर वहां की अव्यवस्थाओं को जाहिर किया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हमने सब मैनेज कर लिया था। लेकिन वहां के यात्रियों की मानें तो उनकी परेशानियां कम नहीं हुई थीं। उल्लेखनीय है कि यात्रा में यात्रियों के चयन पर भी शुरु से सवाल उठते रहे हैं। अधिकतर ऐसे हैं जो भाजपा नेताओं को रिश्तेदार, परिजन और अन्य प्रभावी लोग हैं। कुल मिलाकर यात्रा में अधिकतर दबदबा रसूखदारों का रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर चयन प्रक्रिया कैसे होती है? कैसे इनका चयन किया जाता है।