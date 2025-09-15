तीर्थयात्रियों की लिस्ट में भाजपा विधायक की दो पत्नियों के नाम, ट्रोल्स ने उड़ाया मजाक

तीर्थयात्रा के लिए तैयार सूची में खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगी की दो पत्नियों के नाम हैं। पहली ज्योत्सना दांगी निवासी जीरापुर और दूसरी पत्नी सरदारबाई दांगी निवासी काशीखेड़ी का नाम है। इसके अलावा जीरापुर की ही भाजपा नेत्री इंद्रा मूंदड़ा का नाम है। इनके अलावा ब्यावरा निवासी भाजपा जिला महामंत्री अमित शर्मा के माता-पिता का भी नाम है। वे खुद आयकरदाता हैं। उनका एक और भाई इंजीनियर है। सूची में बालकिशन शर्मा और उनके सहयोगी के तौर पर राधा शर्मा का नाम है। जिनका नाम जीरापुर में अच्छे सक्षम लोगों में आता है और उनके परिवार से आयकर रिटर्न भी किया जाता है।