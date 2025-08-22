Patrika LogoSwitch to English

राजगढ़

एमपी में ई-अटेंडेंस पर बड़ा अपडेट, अलग से भी भेजी जाएगी कर्मचारियों-अधिकारियों की रिपोर्ट

E-attendance एमपी में ई-अटेंडेंस पर विवाद लगातार जारी है। कर्मचारियों, अधिकारियों के जबर्दस्त विरोध के बाद भी सरकार इस मामले में कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है।

राजगढ़

deepak deewan

Aug 22, 2025

Employees' report will also be sent separately on e-attendance
Employees' report will also be sent separately on e-attendance

E-attendance एमपी में ई-अटेंडेंस पर विवाद लगातार जारी है। कर्मचारियों, अधिकारियों के जबर्दस्त विरोध के बाद भी सरकार इस मामले में कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग में तो ई-अटेंडेंस पर खासी सख्ती की जा रही है। प्रदेश के राजगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी यानि डीईओ ने सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया है कि ई अटेंडेंस नहीं लगाई तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने एक बार फिर ई-अटेंडेंस अनिवार्य करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। डीईओ ने यह भी कहा कि कर्मचारियों, अधिकारियों की अनुपस्थिति की रिपोर्ट अलग से भी भेजी जाएगी।

एमपी में ई अटेंडेंस पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजगढ़ के डीईओ करणसिंह भिलाला ने कहा है कि इसके अभाव में सीधी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खासतौर पर शिक्षकों को चेताया। डीईओ करणसिंह भिलाला ने जिलेभर के स्कूलों में कार्यरत सभी सरकारी और अतिथि शिक्षकों को ई-अटेंडेंस दर्ज करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक मोबाइल एप पर अटेंडेंस दर्ज कराना अनिवार्य है।

डीईओ करणसिंह भिलाला के अनुसार जिलेभर में सुबह 10.30 से 4.30 बजे का स्कूल समय है। इन टाइम 10.30 से पहले रहेगा, उसके एक घंटे के भीतर उपस्थिति अनिवार्य होगी। स्कूल बंद होने के आधे घंटे पूर्व तक जाने की सुविधा होगी। संस्था प्रमुख शाम पांच बजे फाइनल सबमिट करने के बाद ही स्कूल छोड़ पाएंगे।

अनुपस्थिति की अलग से रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे

जिला शिक्षा अधिकारी करणसिंह भिलाला ने बताया कि वेतन इत्यादि का निर्धारण भोपाल से होता है लेकिन अब हम अनुपस्थिति की अलग से रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई करेंगे।

वीडियो कॉल से उपस्थिति जांचने के मामले में भी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बीआरसी को निर्देश हैं कि वे कॉल कर सकते हैं। राजगढ़ बीआरसी दीपक चौधरी ने भी पूर्व आदेश के आधार पर ही कॉल किया था, वह उन्होंने संबंधित शिक्षिकाओं को दिखाया भी था। अब एसडीएम सहित अधिकारियों ने उपस्थिति सुनिश्चित करने इस तरह की जांच के लिए कहा है।

ई-अटेंडेंस और वीडियो कॉल से उपस्थिति जांचने के मामले में दोबारा आदेश जारी कर इनका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे शिक्षक एप पर लगाई गई ई- अटेंडेंस के माध्यम से ही उपस्थिति सुनिश्चित होगी। नहीं करने की स्थिति में संबधितों पर कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन करने पर ये कार्रवाई होगी

● नियमित शिक्षकों के लिए आधे दिवस का आकस्मिक और ऐच्छिक अवकाश स्वत: कटेगा।

● अतिथि शिक्षक का उस दिन का मानदेय अस्वीकृत रहेगा।

● संस्था प्रमुख द्वारा फाइनल सबमिशन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

22 Aug 2025 03:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में ई-अटेंडेंस पर बड़ा अपडेट, अलग से भी भेजी जाएगी कर्मचारियों-अधिकारियों की रिपोर्ट

