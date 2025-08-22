एमपी में ई-अटेंडेंस पर बड़ा अपडेट, अलग से भी भेजी जाएगी कर्मचारियों-अधिकारियों की रिपोर्ट

E-attendance एमपी में ई-अटेंडेंस पर विवाद लगातार जारी है। कर्मचारियों, अधिकारियों के जबर्दस्त विरोध के बाद भी सरकार इस मामले में कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग में तो ई-अटेंडेंस पर खासी सख्ती की जा रही है। प्रदेश के राजगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी यानि डीईओ ने सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया है कि ई अटेंडेंस नहीं लगाई तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने एक बार फिर ई-अटेंडेंस अनिवार्य करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। डीईओ ने यह भी कहा कि कर्मचारियों, अधिकारियों की अनुपस्थिति की रिपोर्ट अलग से भी भेजी जाएगी।