‘फ्लू वायरस’ की आहट, ‘खांसी-बुखार’ आने पर जरूर मानें डॉक्टर की ये 7 सलाह

MP News: मौसम के बदलाव का असर सीधा सेहत पर पड़ा है। इसके चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। बीते सप्ताहभर में मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ावा हुआ है। वायरल के साथ ही सर्दी, जुखाम के मरीज बढ़े हैं और बार-बार शिफ्ट में बुखार आ रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स का कहना है कि यह फ्लू वायरस की आहट है। जानकारी के अनुसार जिस हिसाब से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसका सीधा असर सेहत पर पड़ रहा है। यानी मरीज बीमारी की चपेट में है। फेफड़ों के संक्रमण वाले मरीज ज्यादा आ रहे हैं। एलर्जी (सर्दी, जुखाम) लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे हैं। यह फ्लू सीधा असर श्वसन तंत्र पर डाल रहा है, जिससे मरीजों में बीमारियां घर कर रही हैं।