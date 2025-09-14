Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजगढ़

‘फ्लू वायरस’ की आहट, ‘खांसी-बुखार’ आने पर जरूर मानें डॉक्टर की ये 7 सलाह

MP News: लोगों को लंबे समय तक बुखार ठीक नहीं हो रहा और हर चार से पांच घंटे में बुखार आ रहा है। सर्दी, खांसी वाली एलर्जी भी ठीक नहीं हो पा रही।

राजगढ़

Astha Awasthi

Sep 14, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मौसम के बदलाव का असर सीधा सेहत पर पड़ा है। इसके चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। बीते सप्ताहभर में मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ावा हुआ है। वायरल के साथ ही सर्दी, जुखाम के मरीज बढ़े हैं और बार-बार शिफ्ट में बुखार आ रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स का कहना है कि यह फ्लू वायरस की आहट है। जानकारी के अनुसार जिस हिसाब से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसका सीधा असर सेहत पर पड़ रहा है। यानी मरीज बीमारी की चपेट में है। फेफड़ों के संक्रमण वाले मरीज ज्यादा आ रहे हैं। एलर्जी (सर्दी, जुखाम) लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे हैं। यह फ्लू सीधा असर श्वसन तंत्र पर डाल रहा है, जिससे मरीजों में बीमारियां घर कर रही हैं।

खासकर लंबे समय तक बुखार ठीक नहीं हो रहा और हर चार से पांच घंटे में बुखार आ रहा है। सर्दी, खांसी वाली एलर्जी भी ठीक नहीं हो पा रही। आम तौर पर राजगढ़ जिला अस्पताल में 500 तक ओपीडी रहती है लेकिन बीते सप्ताहभर में यह आंकड़ा 1000 तक पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें

फ्री में मत मांगना ‘हरा धनिया…’ सेब के भाव चल रहा रेट @200 रु. किलो
ग्वालियर
(सोर्स: सोशल मीडिया)

जिले में नहीं है वायरस को जांचने के इंतजाम

हालांकि लक्षण के आधार पर फ्लू वायरस की आहट आंकी जा रही है। क्योंकि सभी लक्षण ऐसे ही सामने आ रहे हैं और अधिकतर मरीजों में देखे जा रहे हैं लेकिन इस संक्रमण को जांचने के लिए जिला अस्पताल में प्रबंध नहीं हैं। यानी फ्लू वायरस की जांच यहां हो नहीं पाती, इसीलिए मरीज असमंजस में रहते हैं। यहां की स्थानीय जांचों के आधार पर ही उनका उपचार शुरू किया जाता है। फिलहाल लक्षणों के आधार पर डिहाइड्रेशन से बचने के सुझाव दिए जा रहे हैं।

कोरोना जैसा ही फ्लू वायरस, सावधानी भी वैसी ही

डॉक्टर्स बताते हैं कि फ्लू वायरस फैलने वाली बीमारी है। इसके आ जाने से बार-बार बुखार आता है। दवाइयां लेने के बाद भी शिफ्ट में चार से पांच घंटे के अंतराल में बुखार आता है। साथ ही एलर्जी (सर्दी, जुखाम) लंबे समय बनीं रहती है। यह रेस्पिरेटरी सिनसिशियल वायरस कैटेगिरी का है। जो कोरोना के जैसा ही है। इसका संक्रमण भी तेजी से फैलता है। ऐसे में इससे बचने की जरूरत है।

अधिक पानी पीएं

हम प्रतिदिन 200 से अधिक मरीज देख रहे हैं। इनमें हमें लक्षण फ्लू वायरस जैसे ही दिख रहे हैं। वायरल, सर्दी, खांसी के साथ ही तेजी से लोगों के प्लेट्लेट्स गिर रहे हैं। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। बार-बार हैंड सेनेटाइज करते रहें, भीड़ में जाने से बचें और मॉस्क का उपयोग करें। अधिक से अधिक पानी पीएं और तकलीफ होने पर तत्काल डॉक्टर्स को बताएं। -डॉ. योगेश दांगी, एमडी मेडिसीन, जिला अस्पताल, राजगढ़

फ्लू से बचने के लिए डॉक्टर्स की सलाह

-बुखार आने और बदन दर्द करने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें।

-घर में किसी को सर्दी, जुखाम, खासी होने पर आइसोलेट रखे, ताकि अन्य लोगों में न फैले।

-सार्वजनिक स्थानों, दफ्तरों में जाने के दौरान मॉस्क पहनें।

-गले में खराश होने पर गर्म पेय पदार्थ पीएं, गरारे करें।

-पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और शरीर को आराम दें।

-भीड़-भाड़ में जाने से बचें।

-सरकारी अस्पतालों में ही उपचार करवाएं, झोलाछाप के फेर में न आएं।

ये भी पढ़ें

14 गांवों को देनी होगी जमीन, 2-लेन से 4-लेन होगा ‘सतना-चित्रकूट रोड’
सतना
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 04:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / ‘फ्लू वायरस’ की आहट, ‘खांसी-बुखार’ आने पर जरूर मानें डॉक्टर की ये 7 सलाह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.