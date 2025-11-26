एमपी में फील्ड पर उतरे ‘साहब’ तो मचा हड़कंप, 38 कर्मचारियों को मिला नोटिस

CEO Dr. Ichit Garhpale Surprise Office Inspection 38 Employees Issued Notices
MP News: सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की लेट लतीफी और कार्यप्रणाली को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में भी कुछ ऐसे ही हाल सरकारी दफ्तरों के हैं। कर्मचारियों के आने का समय निर्धारित है, लेकिन अधिकांश कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते, जिससे आम लोगों को अपने काम के लिए इंतजार करना पड़ता है। बुधवार को राजगढ़ जिला पंचायत के सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले ने एक के बाद एक चार सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया और लेट आने वाले 38 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया।
अपनी विशिष्ट कार्यशैली के लिए चर्चित जिला पंचायत सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले बुधवार को चार विभागों के निरीक्षण पर पहुंचे। निर्धारित समय पर कोई भी कर्मचारी नहीं था। उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों का आधा दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए और संबंधितों को नोटिस देकर जवाब मांगा। सीईओ पहले भी ऐसे गांवों में पहुंचे थे, जहां महीनों से मध्याह्न भोजन बंद था। अचानक पहुंचकर संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की और अगले ही दिन भोजन शुरू कराया। अब जिले के दफ्तरों की दशा सुधारने का बीड़ा उन्होंने उठाया है।
दफ्तर नंबर 1: डीपीसी कार्यालय
समय: 10.40 बजे
-- सबसे पहले सीईओ डीपीसी कार्यालय पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कर्मचारी नहीं थे। 13 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए।
इन 13 कर्मचारियों को नोटिस मिला: ओपी नामदेव एपीसी, प्रवीण सक्सेना एपीसी, नीरज व्यास एई, राजेश तोमर एपीसी, रवि खरे उपयंत्री, धर्मेंद्र श्रीवास्तव लेखापाल, विभुति दुबे डेटा एंट्री ऑपरेटर, सउहर अली सहायक ग्रेड-3, फरीदा कुरैशी सहायक ग्रेड-3, गफुर खान वाहन चालक, लक्ष्मीनारायण भृत्य, धीरपसिंह पंवार-भृत्य, कोमल मेवाड़े डेटा एंट्री ऑपरेटर
दफ्तर नंबर 2: जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
समय: 10.55 बजे
-- यहां 12 कर्मचारी अनुपस्थित थे। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
अनुपस्थित कर्मचारी: महेंद्र परमार क्रीड़ा अधिकारी, प्रदीप शर्मा सहायक ग्रेड-3, रमेश राठौर लेखापाल, भूपेंद्र लेखापाल, यशपालसिंह हाड़ा सहायक ग्रेड-2, जितेंद्र वर्मा सहायक ग्रेड-3, सीना गुप्ता सहायक ग्रेड-3, रोहित सहायक ग्रेड-3, राजेश विजयवर्गीय लेखापाल, राजू सहायक ग्रेड-3, दिलीप सिंह भृत्य, मो. जाकिर भृत्य
दफ्तर नंबर 3: जनपद कार्यालय राजगढ़
समय: 11.00 बजे
-- निरीक्षण के दौरान आठ कर्मचारी नदारद मिले। कुछ का आधा दिन का वेतन काटा गया और कुछ को नोटिस दिया गया।
अनुपस्थित कर्मचारी: रामचंद्र सरावत भृत्य, नीलमसिंह लोधी बीसी आरजीएसए, दीपक यादव एपीओ, अमित तिवारी उपयंत्री, बलवीर सिंह उपयंत्री, राखी श्रीवास्तव उपयंत्री, महेश मालवीय उपयंत्री, संतोष कोले उपयंत्री
दफ्तर नंबर 4: ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
समय: 11.05 बजे
-- निरीक्षण के दौरान पांच कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
अनुपस्थित कर्मचारी: राकेश भील सहायक ग्रेड-3, कपिल शाक्य सहायक ग्रेड-3, बादल मेवाड़े भृत्य, नैना सोनी लेब टेक्नीशियन, ईश्वरसिंह लेब टेक्नीशियन।
