एमपी में नौ साल के बच्चे की आठ साल की बच्ची से हुई शादी

नाबालिगों के भविष्य को अंधकार में डालने वाला दूसरा मामला करनवास थाना क्षेत्र का है। यहां की एक नौ साल की बच्ची की पहले सगाई की गई, फिर आगामी 26 अप्रैल को सुठालिया क्षेत्र में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी ही तय कर दी। यहां तक कि राशि भी जमा करवा दी, लेकिन जमा करने वालों ने बच्ची की आयु नहीं देखी। जानकारी के अनुसार करनवास के छतरी गांव की नाबालिग को उसके दादाजी का साडू भाई भंडारे में ले जाने का कहकर अपने साथ ले गया था और वहां उसकी सगाई कर शादी की तारीख तय कर दी। बाद में बच्ची के दादा, पिता और मामा को इसका पता चला तो वो बच्ची को वापस लेकर आए। इस पर बच्ची को ले जाने वाला साडू दादागिरी करने लगा और झगड़े के नौ लाख रुपए मांगने लगा। बताया जाता है कि उसने अपने रिश्तेदार के बच्चों की शादी के अदला-बदली में बच्ची की सगाई की थी। बच्ची की मां नहीं है, इसलिए उसने यह तर्क दिया कि उसे पालने वाला कोई नहीं है तो हम शादी कर देते हैं। पूरे मामले की गांव के लोगों ने एसपी और महिला बाल विकास विभाग में शिकायत की है। पुलिस ने मामला जांच में लिया है।