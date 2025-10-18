एमपी में खाद के लिए किसान कर रहे जतन, पत्थर रखकर सुबह से लगा रहे नंबर

जिले में रबी की फसल की बुवाई शुरू हो चुकी है लेकिन खेतों में बीज डालने से पहले ही किसान खाद की तलाश में परेशान हैं। खिलचीपुर में किसान सहकारी विपणन समिति मर्यादित कार्यालनों के बाहर सुबह से रात तक लाइन में लगने को मजबूर हैं। किसान अपने आधार कार्ड और जमीन के दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर पहुंच रहे हैं और जमीन पर रख दी है। उन्हें पत्थरों से दबाकर लाइनें बना दी हैं ताकि उनका नंबर सुरक्षित रहे और खाद मिलने की उम्मीद बनी रहे। राजगढ़ जिला मुख्यालय, खिलचीपुर सहित अन्य छोटी-बड़ी सोसायटियों में यही स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गोदाम में खाद रखा हुआ है लेकिन वितरण धीमा होने से किसानों को परेशानी है। समिति के गोदाम में यूरिया खाद पहुंच चुका है लेकिन पात्र किसानों को आधार कार्ड और जमीन के कागज़ों की जांच के बाद पीओएस मशीन से फिंगरप्रिंट या ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए खाद दी जा रही है, जिससे समय लग रहा।