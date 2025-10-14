Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

घुटनों के बल कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, बोले- ‘सरकार ने हमें घुटनों पर ला दिया है’

mp news: अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा मांगने किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने किया अनूठा प्रदर्शन..।

2 min read

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Oct 14, 2025

rajgarh

Farmers stage unique protest reaching Collectorate on their knees

mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में अतिवृष्टि और कीट व्याधि से खराब हुई खरीफ की फसलों के मुआवजे, राहत राशि की मांग को लेकर किसानों ने अनूठा प्रदर्शन किया। घुटनों के बल कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार ने हमें घुटनों पर ला दिया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एसडीएम को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जिस पर एसडीएम निधि भारद्वाज ने किसानों को आश्वासन दिया कि जहां भी कमी होगी या जो भी गांव छूटे होंगे वहां दोबारा टीम भेजी जाएगी।

किसानों का आरोप-खेतों में नहीं जा रहे अधिकारी

कलेक्ट्रेट के गेट पर ही धरना-प्रदर्शन पर अड़े पदाधिकारियों, किसानों ने जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि अधिकारी खेतों में जा नहीं रहे हैं और किसानों की पीड़ा नहीं समझ रहे। न ही उनके नुकसान के हिसाब से उन्हें राहत राशि मिल पाई, बीमा भी नहीं मिल रहा। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आगे कहा कि सोसायटियों में हमें खाद नहीं दे रहे, कह रहे पहले बकाया जमा करो और सरकार भावांतर दिवाली बाद लागू करेगी। ऐसे में हम कहां से रुपए लाएं। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार ने ऐसी व्यवस्थाओं से हमें घुटनों पर ला दिया है, हमारा लागत मूल्य निकल पाना भी मुश्किल हो रहा है। नारेबाजी करते हुए पहुंचे किसान यूनियन के पदाधिकारी पहले कलेक्टर को ही ज्ञापन सौंपने पर अड़ गए और घुटनों के बल पहुंचे किसान सड़क पर ही बैठ गए। जहं उन्होंने तमाम परेशानियां बताई।

'अफसरों ने नहीं, पत्रिका ने समझी हमारी पीड़ा'

प्रदर्शन के दौरान आस-पास के विभिन्न गांवों से आए किसानों ने पत्रिका हाथों में लहराई और एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों को बताई। उन्होंने कहा कि अफसरों ने हमारी पीड़ा नहीं सुनी न ही सर्वे किया, पत्रिका वालों ने हमारी पीड़ा सुनीं और उजागर किया है। इसमें अधिकारी कह रहे हैं कि नुकसान नहीं हुआ है, हमसे पूछो कि कितना नुकसान हुआ है। पत्रिका वालों ने किसानों की पीड़ा, भाव समझे हैं लेकिन सरकार नहीं समझना चाहती। इसीलिए हम यह प्रदर्शन करने पहुंचे हैं।

भारतीय किसान यूनियन की मांगें

-- भावांतर नहीं चाहिए, इस योजना से किसानों की बजाए बड़ी कंपनियों को फायदे होंगे। इसे वापस ली जाए और सख्ती के साथ एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी जाए। इससे कम पर खरीदी करने को दंडनीय अपराध मानकर कार्रवाई करें ।
-- अतिवृष्टि से हुए नुकसान का नजरी और सेटेलाइट सर्वे की बजाए पटवारी हल्के को ईकाइ मानकर औसत उपज की तुलना में आई कमी को आधार बनाकर क्षति राशि दें ।
-- खाद का संकट आ रहा है, इसकी पूर्व व्यवस्था सरकार के माध्यम से की जाए ।
-- नकली खाद के मामले में कार्रवाई की जाए ।
-- किसानों को कम से कम 12 घंटे बिजली मुहैया करवाई जाए। स्मार्ट मीटर योजना बंद की जाए ।

-- दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दूध प्रदायकों को पांच रुपए बोनस दिया जाए ।

ये भी पढ़ें

एमपी में 59 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया समिति प्रबंधक, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
छिंदवाड़ा
chhindwara

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 10:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / घुटनों के बल कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, बोले- ‘सरकार ने हमें घुटनों पर ला दिया है’

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बा​रातियों से भरी तेज रफ्तार कार हुई बेकाबू, भीषण सड़क हादसे में एक की मौत, चार गंभीर

Young man from Rajasthan dies in car accident in Rajgarh
राजगढ़

कांग्रेस नेता का हार्ट अटैक से निधन, नगर में शोक की लहर

राजगढ़

रिकॉर्ड तोड़ ठंड! MP का ये जिला 10 साल बाद सबसे ठंडा, पचमढ़ी को भी छोड़ा पीछे

MP weather record breaking winter arrival rajgarh coldest
राजगढ़

एमपी में करवा चौथ के दिन उजड़ा सुहाग, जेसीबी के पंजे से हुआ था हमला

rajgarh
राजगढ़

‘बैटरी भी बदलों..जुर्माना भी दो…’ वारंटी पीरियड में ‘ई-स्कूटी’ को लेकर बड़ा फैसला

फोटो सोर्स: पत्रिका
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.