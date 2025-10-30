Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

एमपी में बेटी के तलाक के कागज देख पिता को आया हार्ट अटैक, मौत

mp news: तलाकनामा की डाक पिता को मिली तो सदमे में पिता को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत..।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Oct 30, 2025

rajgarh

Father dies heart attack after seeing daughter's divorce papers

mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के भोजपुर गांव में अपनी बेटी का घर उजड़ने की खबर मिलने से पिता को सदमे में हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल में इलाज के दौरान सांसें थम गईं। सलीम खां पिता पीर खां की मौत हार्ट अटैक से हुई है। बताया जा रहा है कि चार दिन पहले ही बेटी के तलाकनामा की डाक पिता को मिली थी जिसे पढ़ने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया। परिजन ने अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

बेटी के तलाकनामे की खबर सुन आया हार्ट अटैक

परिजनों ने बताया कि सलीम खां की बेटी शाइन मंसूरी की शादी राजस्थान के छीपाबड़ौद के रहने वाले सद्दाम मंसूरी से 11 फरवरी 2021 को हुई थी। शादी के दो साल बाद पति का व्यवहार बदलने लगा और पत्नी को टॉर्चर करने लगा। पति दहेज की मांग कर रहा था नहीं देने पर हाल में सद्दाम ने पत्नि को अपने घर से भी निकाल दिया था। शाइन अपने दो साल के बेटे को लेकर अपने घर मायके भोजपुर आ गई थी। सद्दाम को उसके ससुर ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और तलाक दे दिया। बेटी के तलाकनामे की खबर सुनकर पिता को हार्ट अटैक आ गया। जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सलीम अपने परिवार का एक ही सहारा थे। उनके पांच छोटे बच्चे हैं, पत्नि सहित बच्चों को रो-रोकर बुरा हाल है।

पांच लाख और बाइक मांग रखा था दहेज में

सद्दाम पांच लाख रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल दहेज में मांग रहा था। मृतक सलीम खां ने अपने दामाद सद्दाम के आगे खूब मिन्नते कीं, बोले मैं मजदूरी करता हूं मोटरसाइकिल और इतनी रकम नहीं दे सकता लेकिन दामाद सद्दाम नहीं माना। चार महीने बाद 24 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से शाइन मंसूरी को एक पत्र मिला जिसमें तलाकनामा लिखा हुआ था।

ये भी पढ़ें

एमपी में रोड पर कार में डॉक्टर्स की शराब पार्टी, पुलिस पहुंची तो धमकाया- 1 मिनट में वर्दी उतर जाएगी, देखें वीडियो
भोपाल
BHOPAL

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 09:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में बेटी के तलाक के कागज देख पिता को आया हार्ट अटैक, मौत

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ा एक्शन! MP में कर्मचारियों की रोकी गई वेतन वृद्धि, DDA पर भी लगा जुर्माना

eoffice pendency employees salary hikes stopped rajgarh mp news
राजगढ़

सीईओ के एक्शन से विभाग में हड़कंप, 19 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा

राजगढ़

दिवाली पर बुझ गया ‘घर का चिराग’, 6 महीने के बच्चे के सिर से उठा पिता का साया

फोटो सोर्स: पत्रिका
राजगढ़

एमपी में किसानों से खुलेआम धोखाधड़ी, दिए घटिया बीज, सरकारी बीज निगम के भी कई सैंपल फेल

Several samples of the government seed corporation in MP failed
राजगढ़

एमपी में खाद के लिए किसान कर रहे जतन, पत्थर रखकर सुबह से लगा रहे नंबर

rajgarh
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.