एमपी में बेटी के तलाक के कागज देख पिता को आया हार्ट अटैक, मौत

Father dies heart attack after seeing daughter's divorce papers
mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के भोजपुर गांव में अपनी बेटी का घर उजड़ने की खबर मिलने से पिता को सदमे में हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल में इलाज के दौरान सांसें थम गईं। सलीम खां पिता पीर खां की मौत हार्ट अटैक से हुई है। बताया जा रहा है कि चार दिन पहले ही बेटी के तलाकनामा की डाक पिता को मिली थी जिसे पढ़ने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया। परिजन ने अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
परिजनों ने बताया कि सलीम खां की बेटी शाइन मंसूरी की शादी राजस्थान के छीपाबड़ौद के रहने वाले सद्दाम मंसूरी से 11 फरवरी 2021 को हुई थी। शादी के दो साल बाद पति का व्यवहार बदलने लगा और पत्नी को टॉर्चर करने लगा। पति दहेज की मांग कर रहा था नहीं देने पर हाल में सद्दाम ने पत्नि को अपने घर से भी निकाल दिया था। शाइन अपने दो साल के बेटे को लेकर अपने घर मायके भोजपुर आ गई थी। सद्दाम को उसके ससुर ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और तलाक दे दिया। बेटी के तलाकनामे की खबर सुनकर पिता को हार्ट अटैक आ गया। जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सलीम अपने परिवार का एक ही सहारा थे। उनके पांच छोटे बच्चे हैं, पत्नि सहित बच्चों को रो-रोकर बुरा हाल है।
सद्दाम पांच लाख रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल दहेज में मांग रहा था। मृतक सलीम खां ने अपने दामाद सद्दाम के आगे खूब मिन्नते कीं, बोले मैं मजदूरी करता हूं मोटरसाइकिल और इतनी रकम नहीं दे सकता लेकिन दामाद सद्दाम नहीं माना। चार महीने बाद 24 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से शाइन मंसूरी को एक पत्र मिला जिसमें तलाकनामा लिखा हुआ था।
बड़ी खबरेंView All
राजगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग