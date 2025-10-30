एमपी में बेटी के तलाक के कागज देख पिता को आया हार्ट अटैक, मौत

परिजनों ने बताया कि सलीम खां की बेटी शाइन मंसूरी की शादी राजस्थान के छीपाबड़ौद के रहने वाले सद्दाम मंसूरी से 11 फरवरी 2021 को हुई थी। शादी के दो साल बाद पति का व्यवहार बदलने लगा और पत्नी को टॉर्चर करने लगा। पति दहेज की मांग कर रहा था नहीं देने पर हाल में सद्दाम ने पत्नि को अपने घर से भी निकाल दिया था। शाइन अपने दो साल के बेटे को लेकर अपने घर मायके भोजपुर आ गई थी। सद्दाम को उसके ससुर ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और तलाक दे दिया। बेटी के तलाकनामे की खबर सुनकर पिता को हार्ट अटैक आ गया। जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सलीम अपने परिवार का एक ही सहारा थे। उनके पांच छोटे बच्चे हैं, पत्नि सहित बच्चों को रो-रोकर बुरा हाल है।