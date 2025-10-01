न गैंगरेप..न हत्या..प्रेमी से झगड़े के बाद युवती ने दी थी जान…

पुलिस की जांच टीम ने सभी पहलुओं को खंगाला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में न दुष्कर्म और न हत्या के सबूत मिले। सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड से यह साबित हो गया कि अरशद से बहस के बाद युवती दवा लेने का बहाना बनाकर घर से निकली। सीसीटीवी फुटेज में वह 27 सितंबर की शाम करीब 7 बजे अकेले नदी की तरफ जाती दिखी। इसके बाद उसने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अरशद और काजल स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। इसी दौरान दोनों में प्रेम हो गया था। दो साल पहले काजल की शादी देवास में कर दी गई। 25 सितंबर को अरशद की भी शादी हो गई। 27 को अरशद ने अपने भाई को काजल के पास फोन लेने भेजा। फोन वापस करने के पहले अरशद और काजल में करीब आधा घंटा कहासुनी हुई। उसके कुछ देर बाद ही मेडिकल स्टोर से दवाई लाने का बहाना कर काजल घर से निकल गई और आत्महत्या कर ली।