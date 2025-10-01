Patrika LogoSwitch to English

राजगढ़

न गैंगरेप..न हत्या..प्रेमी से झगड़े के बाद युवती ने दी थी जान…

mp news: प्रेमी से झगड़े के बाद नदी में कूदकर दी युवती ने जान, गैंगरेप और हत्या नहीं खुदकुशी का निकला मामला...।

2 min read

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Oct 01, 2025

rajgarh

demo pic

mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में नेवज नदी में मिले युवती के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। न वह मामला लव जिहाद का था न ही गैंगरेप और न हत्या का। वह मामला आत्महत्या का निकला। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में तीन आरोपियों पर केस दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। युवती का शव मिलने के बाद परिजन व हिंदू संगठनों ने लव जिहाद व गैंगरेप और हत्या के आरोप लगाए थे।

नदी में मिली थी युवती की लाश

पचोर की रहने वाली 23 साल काजल जाट का शव नदी में मिलने के बाद पचोर थाने के बाहर लोग जमा हो गए थे। परिजन ने लव जिहाद, गैंगरेप और हत्या के आरोप लगाए थे। इसके बाद हिंदू संगठनों ने बाजार बंद कराने के बाद थाने का घेराव किया था। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाने की मांग भी कर दी थी। हालांकि जब पुलिस ने जांच की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर इसे आत्महत्या का मामला करार दिया। जांच में प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद सामने आया है। युवती के बॉयफ्रेंड अरशद और उसके दो दोस्तों (राजा और अरबाज) पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

प्रेमी अरशद से झगड़े के बाद किया सुसाइड

पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला है कि युवती की दो साल पहले शादी हो चुकी थी। इसके बाद अरशद के साथ उसके प्रेम संबंध थे। हाल ही में अरशद की शादी किसी और से हो गई थी। उसने युवती से गिफ्ट में दिया फोन वापस मांगा था। जिसके बाद दोनों के बीच आधे घंटे तक कहासुनी हुई थी। इसी से तंग आकर उसने नदी में कूदकर जान दे दी। पोस्टमॉर्टम और कॉल डिटेल्स से पूरी सच्चाई सामने आई है। युवती शनिवार से लापता थी, रविवार दोपहर उसका शव नेवज नदी के स्टॉप डैम पर मिला था। युवती के परिजन ने आरोप लगाया था कि अरशद ने काजल को प्रेमजाल में फंसाया। अपने साथी मोनू राजा और अरबाज के साथ मिलकर गैंगरेप किया। इसके बाद हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया।

न दुष्कर्म के सबूत न ही हत्या के..

पुलिस की जांच टीम ने सभी पहलुओं को खंगाला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में न दुष्कर्म और न हत्या के सबूत मिले। सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड से यह साबित हो गया कि अरशद से बहस के बाद युवती दवा लेने का बहाना बनाकर घर से निकली। सीसीटीवी फुटेज में वह 27 सितंबर की शाम करीब 7 बजे अकेले नदी की तरफ जाती दिखी। इसके बाद उसने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अरशद और काजल स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। इसी दौरान दोनों में प्रेम हो गया था। दो साल पहले काजल की शादी देवास में कर दी गई। 25 सितंबर को अरशद की भी शादी हो गई। 27 को अरशद ने अपने भाई को काजल के पास फोन लेने भेजा। फोन वापस करने के पहले अरशद और काजल में करीब आधा घंटा कहासुनी हुई। उसके कुछ देर बाद ही मेडिकल स्टोर से दवाई लाने का बहाना कर काजल घर से निकल गई और आत्महत्या कर ली।

ससुराल जा रहे युवक को रास्ते में रोककर प्राइवेट पार्ट काटकर झाड़ियों में फेंका…
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

