अब बिना पर्चे के नहीं मिलेगी ‘गर्भपात’ की दवा, 12 मेडिकल स्टोर को नोटिस

MP News: दवाओं के गलत उपयोग को रोकने और मेडिकल स्टोर्स पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए नए निर्देश जारी किए हैं।तीन ब्लॉकों के फार्मासिस्टों की बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शोभा पटेल ने स्पष्ट कहा कि मिसोप्रोसटोल, मिफिप्रोस्टल और एविल जैसी दवाइयों को बिना डॉक्टर के पर्चे के किसी भी सूरत में नहीं बेचा जाए। इस दौरान डॉ. पटेल ने ये भी कहा कि इन दवाओं का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है।