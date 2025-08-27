बड़ी खबर: स्कूल वाहन चालकों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सरकार सख्त

एक निजी स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हुई, जिसमें 49 बच्चे घायल हो गए। हादसे से पूर्व न स्कूल प्रबंधन ने पुलिस वेरिफिकेशन करा पाना जरूरी समझा, न ही परिवहन, पुलिस और शिक्षा विभाग के अफसरों ने स्कूलों की जांच-पड़ताल करना जरूरी समझा। बीते महीनों में राजगढ़ जिले में ऐसे अन्य केस भी सामने आए हैं, जिसमें तीन मामलों में चालकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई है, बावजूद इसके बीत करीब सात साल से ऐसे बस ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। (MP News)