बड़ी खबर: स्कूल वाहन चालकों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सरकार सख्त

Police verification of school drivers: राजगढ़ के तलेन-पचोर के बीच सोमवार को हुए स्कूल बस के हादसे ने एक बार फिर प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग (transport department) की चूक को उजागर किया है। इस बस के ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन स्कूल प्रबंधन ने नहीं कराया था। परिवहन विभाग ने अब स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा है।
एक निजी स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हुई, जिसमें 49 बच्चे घायल हो गए। हादसे से पूर्व न स्कूल प्रबंधन ने पुलिस वेरिफिकेशन करा पाना जरूरी समझा, न ही परिवहन, पुलिस और शिक्षा विभाग के अफसरों ने स्कूलों की जांच-पड़ताल करना जरूरी समझा। बीते महीनों में राजगढ़ जिले में ऐसे अन्य केस भी सामने आए हैं, जिसमें तीन मामलों में चालकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई है, बावजूद इसके बीत करीब सात साल से ऐसे बस ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। (MP News)
इस बस का उज्जैन से परमिट बना है। कुछ दिन पहले वाहन ट्रांसफर कराया है। वेरिफिकेशन पुलिस करवाती है। हमने संबंधित स्कूल को नोटिस दिया है. जवाब मांगा है। - ज्ञानेंद्र वैश्य, आरटीओ, राजगढ़
इस ड्राइवर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सभी स्कूल बस ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे। हम स्कूल प्रबंधनों से बात करेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे कि पूर्ण प्रशिक्षित चालक को जिम्मेदारी दें।- अमित तोलानी, एसपी, राजगढ़