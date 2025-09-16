CG News: डोंगरगढ़ में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म, ट्यूशन से लौट रही बच्ची को ले गया घर, 53 साल का आरोपी गिरफ्तार

CG News: शहर व जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लूटपाट व चाकूबाजी के बाद अब धर्मनगरी डोंगरगढ़ में 4 साल की एक मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रविवार शाम को डोंगरगढ़ में ट्यूशन से घर लौट रही एक 4 साल की बच्ची को आरोपी ने घर ले जाकर दुराचार की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची के परिजन व मोहल्लेवासियों ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रात में थाने में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी 53 वर्षीय ज्ञानी पिता पंचू चौरे निवासी डोंगरगढ़ को गिरतार कर लिया है।
4 वर्षीय मासूम रविवार को घर के पास ही ट्यूशन गई थी। रविवार को भी ट्यूशन से वापस घर लौट रही थी। बच्ची के पड़ोसी 53 वर्षीय आरोपी ज्ञानी चौरे उसे अपने घर ले गया और सूनेपन का फायदा उठाकर बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बच्ची घर लौट आई। रात करीब 7 बजे बच्ची के प्राइवेट पार्ट व पेट में दर्द होने पर उसने आरोपी द्वारा किए घिनौने कृत्य को अपनी मां को बताई। आक्रोशित परिजन व मोहल्ले वाले थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी ज्ञानी चौरे को गिरफ्तार कर लिया।
आक्रोशित लोग आरोपी को अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे। पुलिस की समझाइश देने पर प्रदर्शनकारी शांत हो गए। पीड़िता के माता-पिता ३ माह पहले ही मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहे थे। आरोपी पड़ोसी है और उसके घर में बच्ची का आना-जाना था। बच्ची आरोपी को नाना कहती थी। बच्ची से अधेड़ उम्र के आरोपी द्वारा दरिंदगी करने की घटना से शहर में आक्रोश है। आरोपी को धारा 65(2) बीएनएस, 4(2) पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।