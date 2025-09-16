CG News: डोंगरगढ़ में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म, ट्यूशन से लौट रही बच्ची को ले गया घर, 53 साल का आरोपी गिरफ्तार

CG News: शहर व जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लूटपाट व चाकूबाजी के बाद अब धर्मनगरी डोंगरगढ़ में 4 साल की एक मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रविवार शाम को डोंगरगढ़ में ट्यूशन से घर लौट रही एक 4 साल की बच्ची को आरोपी ने घर ले जाकर दुराचार की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची के परिजन व मोहल्लेवासियों ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रात में थाने में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी 53 वर्षीय ज्ञानी पिता पंचू चौरे निवासी डोंगरगढ़ को गिरतार कर लिया है।