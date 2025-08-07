तालाब में डूबने से ढाई साल की बच्ची व 17 साल की युवती की मौत, जानें कैसा हुआ ये दर्दनाक हादसा

CG News: एमएमएसी जिला के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के बांधाबाजार में तालाब में डूबने से एक ढाई साल की बच्ची और केसीजी जिला के छुईखदान क्षेत्र के ग्राम खैरबना में एक 17 साल की युवती की मौत होने का मामला सामने आया है। घटना से बच्ची व युवती के परिवार में मातम का माहौल है। दोनों ही मामले में पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुटी है।
मिली जानकारी के अनुसार, अम्बागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के ग्राम बांधाबाजार में एक तीन वर्षीय मासूम बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई है । जानकारी के अनुसार तीन वर्षीय जानकी पिता पवन गंधर्व खेलते-खेलते तालाब के पास पहुंच गई और पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बांधाबाजार निवासी पवन गंधर्व घटना के समय अपनी पत्नी के साथ घर पर अपने अपने काम पर व्यस्त थे।
इस दौरान मासूम बच्ची जानवी घर के पास एक पालतू कुत्ते के साथ खेल रही थी । तभी जानवी कुत्ते के साथ तालाब में बनी पचरी तक पहुच गई और तालाब में जा गिरी। जिसकी भनक उसके माता पिता को नही लग पाई। इस दौरान पालतू कुत्ते ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कुत्ते को भौंकने की आवाज सुन कर आसपास के लोग तालाब की ओर भागे और बच्ची को पानी डूबते देखे।
वहीं बुधवार को ही छुईखदान थाना क्षेत्र के ग्राम खैरबना निवासी सुखचरण पटेल की लड़की 17 वर्षीय पुत्री उर्मिला पटेल की तालाब में डूबने से मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि उर्मिला पटेल अपनी मां मीना बाई पटेल के साथ प्रतिदिन नहाने के लिए तालाब जाती थी।
बुधवार को वह पहले से ही खलिहान के समीप स्थित तालाब में नहाने चली गई। ग्रामीणों ने बताया कि नहाने के दौरानउर्मिला पटेल को अचानक मिर्गी की बीमारी आ गई और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि सुखचरण पटेल के दो लड़की एवं एक लड़का है। जिसमें से मृतिका उर्मिला पटेल मंझली बेटी थी।