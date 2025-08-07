तालाब में डूबने से ढाई साल की बच्ची व 17 साल की युवती की मौत, जानें कैसा हुआ ये दर्दनाक हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, अम्बागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के ग्राम बांधाबाजार में एक तीन वर्षीय मासूम बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई है । जानकारी के अनुसार तीन वर्षीय जानकी पिता पवन गंधर्व खेलते-खेलते तालाब के पास पहुंच गई और पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बांधाबाजार निवासी पवन गंधर्व घटना के समय अपनी पत्नी के साथ घर पर अपने अपने काम पर व्यस्त थे।