CG News: एक्शन मोड में SP… 10 किलो सोना छोड़ने पर थाना प्रभारी सहित 3 को किया सस्पेंड

CG News: गातापार थाने से कथित रूप से सोना ले जा रहे वाहन और सवार लोगों को बिना कार्रवाई के छोड़ने की शिकायत पर एसपी लक्ष्य शर्मा ने थाना प्रभारी आलोक साहू सहित एसआई नंदकिशोर वैष्णव, हवलदार तेजान ध्रुव को निलंबित कर दिया है।
शनिवार रात में गातापार पुलिस की चालानी कार्रवाई के दौरान रायपुर के सोना-चांदी व्यापारी के वाहन को रोका था। उसके वाहन में 10 किलो से अधिक सोना था। अधिकारियों ने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दिए बगैर ही वाहन का 2 हजार रुपए का चालान काटकर उसे जाने दिया।
कवर्धा जिले के थाना सहसपुर लोहारा पुलिस ने एक कार से करीब 190 किलोग्राम चांदी के जेवर बरामद किए उनके पास से किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने बताया कि चैकिंग के दौरान कार्रवाई की गई। पूछताछ में चालक ने अपना नाम चंदन जैन निवासी दुर्ग बताया है। उसने खुद को एक ज्वेलर्स शॉप का संचालक बताया। उसने वाहन के माध्यम से दुर्ग आने की जानकारी दी।
CG News: मामले में पुलिस के अधिकारी कोई भी जानकारी देने से बच रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले में विभागीय जांच जारी है। इसके बाद ही अधिकृत रूप से बता पाएंगे।