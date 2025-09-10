CG News: एक्शन मोड में SP… 10 किलो सोना छोड़ने पर थाना प्रभारी सहित 3 को किया सस्पेंड

कवर्धा जिले के थाना सहसपुर लोहारा पुलिस ने एक कार से करीब 190 किलोग्राम चांदी के जेवर बरामद किए उनके पास से किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने बताया कि चैकिंग के दौरान कार्रवाई की गई। पूछताछ में चालक ने अपना नाम चंदन जैन निवासी दुर्ग बताया है। उसने खुद को एक ज्वेलर्स शॉप का संचालक बताया। उसने वाहन के माध्यम से दुर्ग आने की जानकारी दी।