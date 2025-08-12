12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG News: गुणवत्ता में गड़बड़ी पर सख्ती, डामरीकरण कार्य में दोषी ठेकेदार के सभी टेंडर रद्द…

CG News: राजनांदगांव जिले में नगर निगम की ओर से 10 करोड़ की लागत से शहर की सड़कों पर डामरीकरण का कार्य कराया जा रहा था।

राजनंदगांव

Shradha Jaiswal

Aug 12, 2025

CG News: गुणवत्ता में गड़बड़ी पर सख्ती, डामरीकरण कार्य में दोषी ठेकेदार के सभी टेंडर रद्द...(photo-patrika)
CG News: गुणवत्ता में गड़बड़ी पर सख्ती, डामरीकरण कार्य में दोषी ठेकेदार के सभी टेंडर रद्द...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नगर निगम की ओर से 10 करोड़ की लागत से शहर की सड़कों पर डामरीकरण का कार्य कराया जा रहा था। मानव मंदिर चौक से गांधी चौक की ओर किए गए डामरीकरण में गड़बड़ी सामने आई। पहली ही बारिश में यह सड़क उखड़ गई। इस लापरवाही के सामने आने के बाद नगर निगम ने ठेकेदार मेसर्स संजय सिंगी फर्म को नोटिस जारी किया।

CG News: गुणवत्ता से समझौता करने पर कार्रवाई

डामरीकरण की जांच करने के बाद ठेकेदार के अन्य टेंडर निरस्त कर दिए हैं। निगम की ओर से लंबे समय के बाद गुणवत्ता में समझौता किए जाने के मामले में कार्रवाई करने से दूसरे ठेकेदारों में हड़कंप मचा है। पत्रिका ने डामरीकरण के कार्य में की गई मनमानी को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित कर नगर निगम के अफसरों को नींद से जगाया। आयुक्त ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तकनीकी अफसरों को जांच करने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें

प्रोजेक्ट लेट, बजट ओवर, फिर भी ठेकेदारों पर रहम… सांसद धर्मेंद्र प्रधान के सवाल पर तोखन साहू ने दी जानकारी, देखें रिपोर्ट
रायपुर
सीपीडब्ल्यूडी की लापरवाही (फोटो सोर्स- पत्रिका)

संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। खबर है कि संतोषजनक जवाब नहीं आने व कार्य में लापरवाही पाए जाने की वजह से उक्त फर्म को जारी किए गए अन्य टेंडर निरस्त कर दिए गए। दरअसल आयुक्त ने भी डामरीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया था। तकनीकी अफसराें की बैठक लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। कहा था कि डामरीकरण में हुई गड़बड़ी के कारण नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है। तकनीकी अफसरों को जांच रिपोर्ट देनेकहा था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 02:03 pm

Published on:

12 Aug 2025 02:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: गुणवत्ता में गड़बड़ी पर सख्ती, डामरीकरण कार्य में दोषी ठेकेदार के सभी टेंडर रद्द…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.