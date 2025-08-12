CG News: गुणवत्ता में गड़बड़ी पर सख्ती, डामरीकरण कार्य में दोषी ठेकेदार के सभी टेंडर रद्द…

संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। खबर है कि संतोषजनक जवाब नहीं आने व कार्य में लापरवाही पाए जाने की वजह से उक्त फर्म को जारी किए गए अन्य टेंडर निरस्त कर दिए गए। दरअसल आयुक्त ने भी डामरीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया था। तकनीकी अफसराें की बैठक लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। कहा था कि डामरीकरण में हुई गड़बड़ी के कारण नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है। तकनीकी अफसरों को जांच रिपोर्ट देनेकहा था।