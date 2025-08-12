CG News: गुणवत्ता में गड़बड़ी पर सख्ती, डामरीकरण कार्य में दोषी ठेकेदार के सभी टेंडर रद्द…

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नगर निगम की ओर से 10 करोड़ की लागत से शहर की सड़कों पर डामरीकरण का कार्य कराया जा रहा था। मानव मंदिर चौक से गांधी चौक की ओर किए गए डामरीकरण में गड़बड़ी सामने आई। पहली ही बारिश में यह सड़क उखड़ गई। इस लापरवाही के सामने आने के बाद नगर निगम ने ठेकेदार मेसर्स संजय सिंगी फर्म को नोटिस जारी किया।
डामरीकरण की जांच करने के बाद ठेकेदार के अन्य टेंडर निरस्त कर दिए हैं। निगम की ओर से लंबे समय के बाद गुणवत्ता में समझौता किए जाने के मामले में कार्रवाई करने से दूसरे ठेकेदारों में हड़कंप मचा है। पत्रिका ने डामरीकरण के कार्य में की गई मनमानी को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित कर नगर निगम के अफसरों को नींद से जगाया। आयुक्त ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तकनीकी अफसरों को जांच करने के निर्देश दिए।
संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। खबर है कि संतोषजनक जवाब नहीं आने व कार्य में लापरवाही पाए जाने की वजह से उक्त फर्म को जारी किए गए अन्य टेंडर निरस्त कर दिए गए। दरअसल आयुक्त ने भी डामरीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया था। तकनीकी अफसराें की बैठक लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। कहा था कि डामरीकरण में हुई गड़बड़ी के कारण नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है। तकनीकी अफसरों को जांच रिपोर्ट देनेकहा था।