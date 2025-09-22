मोहड़ में गोलीकांड के बाद एक और हंगामा, नदी किनारे एकत्रित हुए थे ईसाई समुदाय के लोग, धर्मांतरण का लगाया आरोप

बसंतपुर पुलिस ने मोहड़ के ही निवासी महेश्वर मेहर को पूछताछ की। समुदाय के 15 से 20 लोग महेश्वर के घर पहुंचे थे, जिसके बाद सभी गांव के नर्सरी में एकजुट हुए। इसे धर्मांतरण सभा की आशंका मानते हुए वार्डवासियों ने विरोध शुरू क​र दिया। हालाकि पूछताछ में मौजूद लोगों ने बताया कि वे नर्सरी में पिकनिक के ​लिए जुटे थे। खाने से पहले वे प्रार्थना करते हैं। यही प्रक्रिया शुरू की थी, तभी ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। पुलिस की समझाइश दी।