मोहड़ में गोलीकांड के बाद एक और हंगामा, नदी किनारे एकत्रित हुए थे ईसाई समुदाय के लोग, धर्मांतरण का लगाया आरोप

CG News: मोहड़ वार्ड में रविवार को ईसाई समुदाय के लोग शिवनाथ नदी किनारे एकत्रित हुए थे। इस दौरान वार्ड के लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। वार्ड के लोगों का कहना था कि ईसाई समुदाय के कुछ लोग गांव के लोगों को बहकाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इसलिए नदी किनारे प्रार्थना सभा करने एकत्रित हुए हैं।
हालांकि ईसाई समुदाय के लोगों ने कहा कि वे पिकनिक मनाने पहुंचे थे। भोजन करने से पहले प्रार्थना करने की परंपरा है। हंगामा होने की सूचना पर बसंतपुर टीआई एमन साहू मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद समझाइश दी। इसके बाद मामला शांत हो गया।
बसंतपुर पुलिस ने मोहड़ के ही निवासी महेश्वर मेहर को पूछताछ की। समुदाय के 15 से 20 लोग महेश्वर के घर पहुंचे थे, जिसके बाद सभी गांव के नर्सरी में एकजुट हुए। इसे धर्मांतरण सभा की आशंका मानते हुए वार्डवासियों ने विरोध शुरू कर दिया। हालाकि पूछताछ में मौजूद लोगों ने बताया कि वे नर्सरी में पिकनिक के लिए जुटे थे। खाने से पहले वे प्रार्थना करते हैं। यही प्रक्रिया शुरू की थी, तभी ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। पुलिस की समझाइश दी।