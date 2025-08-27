Ganeshotsav: गणेशोत्सव पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर, चप्पे-चप्पे पर रहेगी जवानाें की तैनाती

गौरतलब है कि संस्कारधानी राजनांदगांव में गणेश पर्व बड़े ही धूमधाम व परंपरा के साथ मनाई जाती है। गणेश पर्व के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने पुलिस ने तैयारी कर ली है। पुलिस द्वारा गणेश स्थल सजावट एवं शहर के विभिन्न चौक चौराहों में स्टेटिक पाइन्ट ड्यूटी, शहर के आउटर क्षेत्र में आउटर पेट्रोलिंग, शहर में बाईक पेट्रोलिंग एवं पैदल पेट्रोलिंग ड्यूटी लागई गई है। साथ ही एमसीपी ड्यूटी लगा कर शहर या जिले में आने वाले वाहनों की सघनता से चेकिंग कर अवैध सामग्री जप्त करने एवं वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।