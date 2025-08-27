Ganeshotsav: गणेशोत्सव पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर, चप्पे-चप्पे पर रहेगी जवानाें की तैनाती

Ganeshotsav: आज बुधवार से गणेश पर्व की शुरुआत हो रही है। पर्व के दौरान किसी भी अपराधिक घटना से निपटने पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त प्रबंधन किया गया है। पूरे पर्व भर ड्रोन कैमरे से अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा शहर में 100 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। वहीं आउटर पेट्रोलिंग, बाईक पेट्रोलिंग, पैदल पेट्रोलिंग, स्टेटिक पोइन्ट के अलावा एमसीपी लगा कर भी जांच व निगरानी की जाएगी।
गौरतलब है कि संस्कारधानी राजनांदगांव में गणेश पर्व बड़े ही धूमधाम व परंपरा के साथ मनाई जाती है। गणेश पर्व के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने पुलिस ने तैयारी कर ली है। पुलिस द्वारा गणेश स्थल सजावट एवं शहर के विभिन्न चौक चौराहों में स्टेटिक पाइन्ट ड्यूटी, शहर के आउटर क्षेत्र में आउटर पेट्रोलिंग, शहर में बाईक पेट्रोलिंग एवं पैदल पेट्रोलिंग ड्यूटी लागई गई है। साथ ही एमसीपी ड्यूटी लगा कर शहर या जिले में आने वाले वाहनों की सघनता से चेकिंग कर अवैध सामग्री जप्त करने एवं वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
Ganeshotsav: ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल के साथ-साथ ड्रोन से भी पूजा स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले जगहों की निगरानी की जाएगी। गणेश उत्सव के दौरान प्रतिदिन 100 से अधिक पुलिस के अधिकारियों- कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर उन्हें पर्व के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। गणेश उत्सव समितियों एवं डीजे संचालकों को मानक क्षमता से अधिक डेसिबल की ध्वनि के प्रसार नही करने निर्देशित किया गया है। नियम विरुद्ध डीजे बजाने वाले संचालकों के विरूद्ध उच्च न्यायालय के गाईड लाईन एवं कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।