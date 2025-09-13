CG Accident: तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने बाइक को मारी ठोकर, इंजीनियर की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

CG Accident: खैरागढ़ में गुरुवार को तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने बाइक सवार इंजीनियर को ठोकर मार दी। घटना में इंजीनियर की मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना में मानपुर के ग्राम कहगांव तेलीटोला के बीच तेज रफ्तार मालवाहक ने बाइक सवारों को ठोकर मार दी। घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों मामले में पुलिस आरोपी वाहन चालकों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में जुटी है।
मानपुर पुलिस के अनुसार कहगांव निवासी हुमन तारम पिता हलालखोर उम्र 27 साल व भुपेन्द्र कुमार कवलिया पिता महाजन कवलिया बाइक में सवार होकर कहीं गए थे। गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे कहगांव व तेलीटोला के बीत तेज रफ्तार माल वाहक क्रमांक सीजी 08 एएक्स 0876 के चालक महेन्द्र कुमार नरेटी पिता रामूराम नरेटी निवासी ऐरकोड थाना मानपुर ने तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते बाइक को जोरदार ठोकर मार दी। घटना में गंभीर चोटें आने से भुपेन्द्र कवलिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हुमन तारम घायल है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मरीज छोड़कर वापस राजनांदगांव लौट रहे एंबुलेंस चालक की लापरवाही के चलते दाउचौरा फॉरेस्ट नाका के पास गुरूवार रात हॄदय विदारक घटना में बाइक सवार युवा इंजीनियर रविकांत साहू की मौत हो गई। अनियंत्रित एंबुलेंस सड़क किनारे सेवानिवृत शिक्षक के घर की बाऊंड्रीवॉल तोड़कर घूस गई। घटना रात 8 बजे की है। रविकांत निजी कंपनी में इंजीनियर था।