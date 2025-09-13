CG Accident: तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने बाइक को मारी ठोकर, इंजीनियर की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

मानपुर पुलिस के अनुसार कहगांव निवासी हुमन तारम पिता हलालखोर उम्र 27 साल व भुपेन्द्र कुमार कवलिया पिता महाजन कवलिया बाइक में सवार होकर कहीं गए थे। गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे कहगांव व तेलीटोला के बीत तेज रफ्तार माल वाहक क्रमांक सीजी 08 एएक्स 0876 के चालक महेन्द्र कुमार नरेटी पिता रामूराम नरेटी निवासी ऐरकोड थाना मानपुर ने तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते बाइक को जोरदार ठोकर मार दी। घटना में गंभीर चोटें आने से भुपेन्द्र कवलिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हुमन तारम घायल है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।