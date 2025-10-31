लेडी सिंघम SP अंकिता शर्मा की पहली प्रशासनिक कार्रवाई, थाना प्रभारी सहित आरक्षक हटाए… मची खलबली

CG Transfer News: एसपी अंकिता शर्मा ने राजनांदगांव जिले के पुलिस विभाग में कार्यभार संभालने के बाद एक्शन लेते हुए विभागीय कार्यों में कसावट लाने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया। इस बदलाव के तहत कई पुलिस कर्मियों और थाना प्रभारी को लाइन भेजा गया है, जिससे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है।
एसपी ने सबसे पहले डोंगरगढ़ थाना प्रभारी उपेन्द्र शाह को पुलिस लाइन भेजा और उनकी जगह निरीक्षक संतोष कुमार जायसवाल को डोंगरगढ़ थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी। इसके अलावा, उप निरीक्षक सुमेन्द्र कुमार खरे को डोंगरगढ़ से हटाकर लाइन में पदस्थ किया गया और उप निरीक्षक भागवत ठाकुर को डोंगरगढ़ थाना भेजा गया।
आरक्षकों के फेरबदल में भी बड़ा बदलाव किया गया है। शहरी थानों में पदस्थ आरक्षकों को लाइन में भेज दिया है। प्रधानआरक्षक अखिल अंबादे को डोंगरगढ़ से रक्षित केन्द्र, राजेश परिहार को बसंतपुर से रक्षित केन्द्र, आरक्षक मोहसिन खान को बसंतपुर से रक्षित केन्द्र, और रंजित चौरसिया, रामखिलावन सिन्हा सहित अन्य आरक्षकों को भी रक्षित केन्द्र भेजा गया है।
मनोज जैन चिखली चौकी से रक्षित केन्द्र, राजकुमार बंजारा लालबाग से रक्षित केन्द्र, राकेश ठावरे लालबाग से रक्षित केन्द्र, मनोज खुंटे साइबर सेल से रक्षित केन्द्र, परिवेश वर्मा साइबर सेल से रक्षित केन्द्र, प्रख्यात जैन साइबर सेल से रक्षित केन्द्र, योगेश साहू डोंगरगढ़ से रक्षित केन्द्र, गुलाब चंद्राकर सोमनी से रक्षित केन्द्र और मोहम्मद शहबाज सिद्धिकी रक्षित केन्द्र भेजे गए हैं।
इस फेरबदल से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है, और माना जा रहा है कि एसपी ने चार्ज लेने के बाद विभागीय कार्यों की समीक्षा की और इसके बाद यह कदम उठाया है। पुलिस विभाग में यह उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ और थानों के प्रभारी और कर्मचारियों में फेरबदल किया जा सकता है।
