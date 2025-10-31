लेडी सिंघम SP अंकिता शर्मा की पहली प्रशासनिक कार्रवाई, थाना प्रभारी सहित आरक्षक हटाए… मची खलबली

मनोज जैन चिखली चौकी से रक्षित केन्द्र, राजकुमार बंजारा लालबाग से रक्षित केन्द्र, राकेश ठावरे लालबाग से रक्षित केन्द्र, मनोज खुंटे साइबर सेल से रक्षित केन्द्र, परिवेश वर्मा साइबर सेल से रक्षित केन्द्र, प्रख्यात जैन साइबर सेल से रक्षित केन्द्र, योगेश साहू डोंगरगढ़ से रक्षित केन्द्र, गुलाब चंद्राकर सोमनी से रक्षित केन्द्र और मोहम्मद शहबाज सिद्धिकी रक्षित केन्द्र भेजे गए हैं।