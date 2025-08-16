CG News: प्रेमी ने प्रेमिका के घर होम थियेटर में भर कर भेजा पार्सल बम, बाल बाल बचे परिवार

CG News: खैरागाढ़-छुईखदान-गंडई जिला के गंडई ब्लाक के मानपुर नाका गांव में प्यार में असफल प्रेमी द्वारा बदला लेने अपने प्रेमिका के घर में होम थियेटर में भर कर पार्सल बम भेजने की सनसनी खेज खबर सामने आ रही है।
इस मामले में पुलिस ने पार्सल सहित बम को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पार्सल जा कर छोडऩे वाले और भेजने वाले प्रेमी को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना 14 अगस्त की है। बताया जा रहा है कि पार्सल बम के वायरिंग में कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से बम नहीं फटा और एक बड़ी अनहोनी टल गई है और प्रेमिका के परिवार बाल-बाल बचे हैं।
मामला बहुत ही संवेदनसील होने की वजह से खैरागढ़ जिला पुलिस बारिकी से मामले की जांच में जुटी है। देर रात तक मामले का पूरा खुलासा होने की उम्मीद है।