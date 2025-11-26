एंटी-नक्सल ऑपरेशन की बड़ी कामयाबी! 20 लाख के इनामी नक्सली दंपती ने छोड़ा हथियार

सरेंडर करने वालों में धनुष उर्फ ​​मुन्ना (25) शामिल हैं, जिस पर 1.4 लाख रुपए का इनाम था, और उसकी पत्नी, रोनी उर्फ ​​तुले (25), एक महिला नक्सली है जिस पर 6 लाख रुपए का इनाम था। दोनों माड डिवीज़न और MMC ज़ोन से जुड़े कैडर थे और लंबे समय से टांडा-मलाजखंड इलाके में एक्टिव थे। रोनी पहले MMC ज़ोन इंचार्ज और CC मेंबर रामदेर के साथ पार्टी मेंबर के तौर पर काम करता था। वहीं, धनुष कंप्यूटर, हिंदी-इंग्लिश टाइपिंग और टेक्निकल स्किल्स में माहिर था, इसलिए वह ऑर्गनाइज़ेशन में डिजिटल और डॉक्यूमेंटेशन का काम संभालता था।