NHM कर्मचारियों की बड़ी मांग! दिवाली से पहले वेतन वृद्धि और Bonus का आदेश जारी करे सरकार…

Diwali Bonus 2025: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। संघ ने मुख्यमंत्री से हुई सहमति के अनुसार दिवाली से पूर्व 27 प्रतिशत लंबित वेतन वृद्धि में से घोषित 5 प्रतिशत वृद्धि और 5 प्रतिशत बोनस का आदेश तत्काल जारी करने की अपील की है। कर्मचारी संघ ने यह भी मांग की है कि 33 दिवसीय हड़ताल अवधि को शून्य घोषित कर उस अवधि का वेतन दिया जाए तथा बर्खास्त किए गए 25 कर्मचारियों को पुनर्बहाल किया जाए।