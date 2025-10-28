Rajnandgaon News: महिला की मौत पर फूटा आक्रोश, जिले में युवा कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री का फूंका पुतला

Rajnandgaon News: प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग रखी गई।