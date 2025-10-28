Rajnandgaon News: महिला की मौत पर फूटा आक्रोश, जिले में युवा कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री का फूंका पुतला

महिला की मौत पर फूटा आक्रोश (Photo source- Patrika)
Rajnandgaon News: राजनांदगांव जिले के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर स्थानीय नागरिकों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोमवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य में निजी अस्पतालों की मनमानी लगातार बढ़ रही है और सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। युवा कांग्रेसियों ने मांग की कि मृतक महिला के परिजनों को न्याय दिलाया जाए और दोषी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए।
Rajnandgaon News: प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग रखी गई।
बड़ी खबरेंView All
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग