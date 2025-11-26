Road Accident: NH-930 पर बड़ा हादसा! कार-बाइक भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल

Road Accident: इस इलाके में यह पहला रोड एक्सीडेंट नहीं है। तीन दिन पहले भी इसी हाईवे पर एक और एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। लगातार हो रहे एक्सीडेंट को लेकर गांव वालों में बहुत गुस्सा है। रविवार को हुई मौतों के बाद गांव वालों ने हाईवे बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उसके खिलाफ FIR करने की मांग की।