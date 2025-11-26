Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

Road Accident: NH-930 पर बड़ा हादसा! कार-बाइक भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल

Road Accident: मानपुर के पास NH-930 पर कार और दो बाइकों की टक्कर में तीन लोग गंभीर घायल। लगातार हादसों के चलते क्षेत्रवासियों में आक्रोश बढ़ा। पुलिस जांच में जुटी।

राजनंदगांव

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 26, 2025

नेशनल हाईवे पर कार और दो बाइक में भिड़ंत (photo source- Patrika)

नेशनल हाईवे पर कार और दो बाइक में भिड़ंत (photo source- Patrika)

Road Accident: नेशनल हाईवे 930 पर मानपुर से करीब तीन किलोमीटर दूर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। भिलाई से पखांजूर जा रही एक कार की दो बाइकों से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

Road Accident: घायलों की अब तक नहीं हो पाई पहचान

सभी घायलों को मानपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक, एक बाइक पर युवक और युवती सवार थे, जबकि दूसरी पर एक युवक अकेला था। घायलों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है।

लगातार हादसों से ग्रामीणों में बढ़ा आक्रोश

Road Accident: इस इलाके में यह पहला रोड एक्सीडेंट नहीं है। तीन दिन पहले भी इसी हाईवे पर एक और एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। लगातार हो रहे एक्सीडेंट को लेकर गांव वालों में बहुत गुस्सा है। रविवार को हुई मौतों के बाद गांव वालों ने हाईवे बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उसके खिलाफ FIR करने की मांग की।

Published on:

26 Nov 2025 08:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Road Accident: NH-930 पर बड़ा हादसा! कार-बाइक भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल

