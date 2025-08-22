सड़कें गौशाला नहीं..! मवेशी छोड़ने वाले 7 पशु मालिकों पर सख्ती, सीधे FIR दर्ज, लापरवाही पड़ी महंगी

राजनांदगांव जैसे तेजी से विकसित होते शहर में सड़कों पर लावारिस मवेशी चलना, बैठना या झुंड में विचरण करना एक आम दृश्य बन चुका था। इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि रात के समय अक्सर दुर्घटनाएं भी सामने आती हैं, जिनमें निर्दोष नागरिकों की जान तक चली जाती है। अब प्रशासन ने इसे केवल सामाजिक नहीं, बल्कि कानूनी अपराध मानते हुए सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है।