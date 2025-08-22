Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

सड़कें गौशाला नहीं..! मवेशी छोड़ने वाले 7 पशु मालिकों पर सख्ती, सीधे FIR दर्ज, लापरवाही पड़ी महंगी

CG News: राजनांदगांव जिले की सड़कों पर वर्षों से जारी मवेशियों की अव्यवस्थित व खतरनाक मौजूदगी को अब प्रशासन ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है।

राजनंदगांव

Shradha Jaiswal

Aug 22, 2025

सड़कें गौशाला नहीं..! मवेशी छोड़ने वाले 7 पशु मालिकों पर सख्ती, सीधे FIR दर्ज, लापरवाही पड़ी महंगी(photo-patrika)
सड़कें गौशाला नहीं..! मवेशी छोड़ने वाले 7 पशु मालिकों पर सख्ती, सीधे FIR दर्ज, लापरवाही पड़ी महंगी(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की सड़कों पर वर्षों से जारी मवेशियों की अव्यवस्थित व खतरनाक मौजूदगी को अब प्रशासन ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम की प्रमुख वजह बन चुके लावारिस मवेशियों पर नकेल कसते हुए सोमनी व बसंतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

सोमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत जीई रोड पर सड़कों पर बैठे मवेशियों की पहचान कर 5 मवेशी मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।यह कार्रवाई एसपी मोहित गर्ग के निर्देश पर, एएसपी राहुल देव शर्मा व सीएसपी वैशाली जैन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई।

आवारा मवेशियों को लेकर प्रशासन नजर आ रहा बेबस (Photo source- Patrika)

CG News: पुलिस की दो टूक अपील

अब सड़कों पर मवेशी छोड़े, तो सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। राजनांदगांव पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए सभी मवेशी पालकों से कहा है कि अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखें और जनता की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बाधित न करें।

पुलिस का उद्देश्य

सड़क हादसों को रोकना

ट्रैफिक जाम कम करना

आमजन की सुरक्षा तय करन्रा

सार्वजनिक जगहों की मर्यादा बनाए रखना, लगातार होती सड़क दुर्घटना रोकना है।

टेक नंबर से ट्रेस कर निकाले गए दोषी

इस बार पुलिस ने मवेशियों पर केवल पकड़धकड़ तक सीमित न रहकर मालिकों की पहचान टेक नंबर स्कैन कर की और प्रमाणों के आधार पर एफआईआर दर्ज की। अभियान में पशु चिकित्सा विभाग, स्थानीय गौ रक्षा समिति एवं समर्पित गौ सेवकों का भी सहयोग लिया गया, जिससे कार्रवाई को कानूनी और व्यवस्थित रूप से अंजाम दिया जा सके।

इन मवेशी मालिकों पर दर्ज हुआ अपराध

दुर्जन साह टेडेसरा, योगेश्वर यादव टेडेसरा,चंद्रकांत साहू अंजोरा, छगन लाल यादव अंजोरा,अस्थिर राम साहू अंजोरा शामिल हैं। इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 (सार्वजनिक स्थल पर असावधानीपूर्वक कृत्य) तथा 3(5) बीएनएस (सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

समस्या क्यों गंभीर है

राजनांदगांव जैसे तेजी से विकसित होते शहर में सड़कों पर लावारिस मवेशी चलना, बैठना या झुंड में विचरण करना एक आम दृश्य बन चुका था। इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि रात के समय अक्सर दुर्घटनाएं भी सामने आती हैं, जिनमें निर्दोष नागरिकों की जान तक चली जाती है। अब प्रशासन ने इसे केवल सामाजिक नहीं, बल्कि कानूनी अपराध मानते हुए सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है।

शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या

पुलिस ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पशुपालकों पर एफआईआर की है पर यह कार्रवाई राजनांदगांव शहरी क्षेत्र में भी लगातार चलाने की जरूरत है। शहर में हर जगह पर मवेशी बैठे रहते हैं। कार्रवाई से हड़कंप मचेगा।

बंसतपुर पुलिस टीआई एमन साहू ने बताया कि पशुओं को अपने नियंत्रण में न रखने वाले पशु मालिको के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 2 पशु मालिकों के विरूद्व एफआईआर की है। राम स्वरूप सोनकर निवासी ग्राम पनेका व जय प्रकाश शुक्ला निवासी जंगलेशर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है।

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / सड़कें गौशाला नहीं..! मवेशी छोड़ने वाले 7 पशु मालिकों पर सख्ती, सीधे FIR दर्ज, लापरवाही पड़ी महंगी

