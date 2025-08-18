Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

Big Breaking: मोबाइल पर बात करते-करते हादसा: चौथी मंजिल से गिरे सरपंच, मौके पर हुई मौत… पसरा मातम

Rajnandgaon Breaking: मृतक सरपंच अभिषेक पाटिला किसी काम से चौथी मंजिल पर पहुंचे थे। इसी दौरान वे अपने मोबाइल पर बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते-करते अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे आ गिरे।

राजनंदगांव

Khyati Parihar

Aug 18, 2025

चौथी मंजिल से गिरे सरपंच (फोटो सोर्स- पत्रिका)
चौथी मंजिल से गिरे सरपंच (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Big Breaking: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। यहां ककरेल ग्राम पंचायत के सरपंच अभिषेक पाटिला की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। यह हादसा सोमवार देर रात का बताया जा रहा है।

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक सरपंच अभिषेक पाटिला किसी काम से चौथी मंजिल पर पहुंचे थे। इसी दौरान वे अपने मोबाइल पर बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते-करते अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे आ गिरे। चौथी मंजिल से गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

Published on:

18 Aug 2025 11:52 am

18 Aug 2025 11:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Big Breaking: मोबाइल पर बात करते-करते हादसा: चौथी मंजिल से गिरे सरपंच, मौके पर हुई मौत… पसरा मातम

