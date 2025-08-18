Big Breaking: मोबाइल पर बात करते-करते हादसा: चौथी मंजिल से गिरे सरपंच, मौके पर हुई मौत… पसरा मातम

Big Breaking: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। यहां ककरेल ग्राम पंचायत के सरपंच अभिषेक पाटिला की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। यह हादसा सोमवार देर रात का बताया जा रहा है।
मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक सरपंच अभिषेक पाटिला किसी काम से चौथी मंजिल पर पहुंचे थे। इसी दौरान वे अपने मोबाइल पर बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते-करते अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे आ गिरे। चौथी मंजिल से गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहीं लोगों ने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।
अभिषेक पाटिला ककरेल ग्राम पंचायत के लोकप्रिय और मिलनसार सरपंच माने जाते थे। उनकी असामयिक मौत से पूरे गांव और क्षेत्र में शोक की लहर है। परिजन इस घटना से गहरे सदमे में हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मोबाइल कॉल डिटेल्स समेत अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।