Big Breaking: मोबाइल पर बात करते-करते हादसा: चौथी मंजिल से गिरे सरपंच, मौके पर हुई मौत… पसरा मातम

अभिषेक पाटिला ककरेल ग्राम पंचायत के लोकप्रिय और मिलनसार सरपंच माने जाते थे। उनकी असामयिक मौत से पूरे गांव और क्षेत्र में शोक की लहर है। परिजन इस घटना से गहरे सदमे में हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मोबाइल कॉल डिटेल्स समेत अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।