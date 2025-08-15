CG Naxal: मारे गए हार्डकोर नक्सली विजय पर 90 लाख व लोकेश पर 26 लाख का था इनाम, बड़ी घटना कोदेने वाले थे अंजाम

CG Naxal: नक्सल विरोध अभियान में मोहला-मानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बुधवार को मदनवाड़ा क्षेत्र के बंडा पहाड़ में हुए मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने दो हार्डकोर नक्सली को मार गिराया। मारे गए नक्सली केन्द्रीय कमेटी मेंबर विजय रेड्डी उर्फ सुगुलूरी चिनन्ना उर्फ नगन्ना उर्फ शंकर पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व तेलंगाना मिलाकर कुल ९० लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं नक्सली लोकेश सलामे उर्फ हरसिंग पर 26 लाख रुपए का इनाम था। विजय रेड्डी लगभग 30 साल से नक्सल संगठन में काम करते हुए क्षेत्र में हुए हर वारदातों में शामिल रहा है।