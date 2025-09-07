स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में हंगामे की आशंका, काला झंडा दिखाने पहुंचे युवा कांग्रेसी गिरफ्तार… जानें क्या है पूरा मामला?

Youth Congress officials arrested: शहर सहित प्रदेशभर में निजी अस्पतालों की मनमानी व नर्सिंग होम एक्ट के पालन नहीं होने के मामले में शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को काला झंडा दिखाने की तैयारी में बैठे युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को शनिवार दोपहर को ही गिरफ्तार कर लिया गया।
तुमड़ीबोड़ पुलिस ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अमर झा, अखबर खान, परमानंद वर्मा, विनायक राठौर और वासुदेव साहू को तुमड़ीबोड़ पुलिस ने दोपहर 3 बजे घर से उठा ले गई। सभी को शाम तक थाने में बिठाए रखा। उन्हें शाम को छोड़ा गया।
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में हर मोर्चे में फेल है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का तो बुरा हाल है। यहां निजी अस्पतालों में नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं हो रहा। अस्पताल प्रबंधक मनमानी पर उतारू है। उनकी लापरवाही से मरीजों की जान जा रही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जब युवा कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री को इन सब बातों को लेकर आइना दिखाने की तैयारी में थे, तो डरी हुई भाजपा सरकार ने हमें घर से ही उठा लिया।
उन्हाेंने बताया कि स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जनता के सामने न आ जाए, इस वजह से डरी हुई है। उन्होंने बताया कि वे मंत्री से मिलने के लिए प्रशासन से समय मांगे थे, लेकिन उन्हें घर से उठाकर सीधे थाने में बिठा दिया गया। युवा कांग्रेस दमनकारी नीतियों से डरने वाली नहीं है। 9 सितंबर को सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा। निजी अस्पतालों के सामने पोस्टर लगाया जाएगा, मनमानी या गलत ढंग से इलाज या पैसे लेने के मामले की शिकायत के लिए युवा कांग्रेस से जनता संपर्क कर सकेगी।