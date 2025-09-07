स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में हंगामे की आशंका, काला झंडा दिखाने पहुंचे युवा कांग्रेसी गिरफ्तार… जानें क्या है पूरा मामला?

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में हर मोर्चे में फेल है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का तो बुरा हाल है। यहां निजी अस्पतालों में नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं हो रहा। अस्पताल प्रबंधक मनमानी पर उतारू है। उनकी लापरवाही से मरीजों की जान जा रही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जब युवा कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री को इन सब बातों को लेकर आइना दिखाने की तैयारी में थे, तो डरी हुई भाजपा सरकार ने हमें घर से ही उठा लिया।