Rajasthan: राजस्थान में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष, ग्रामीणों ने पीट-पीटकर एक को मार डाला, तनावपूर्ण माहौल

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पूर्व रंजिश के चलते महेन्द्र भील को देखकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान महेन्द्र भील और रमेशचंद्र मौके से भाग निकले, जबकि पवनसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने नदी की ओर भाग रहे महेन्द्र का पीछा किया। कुछ ही दूरी पर पीर बावजी स्थान के पास पुनः मारपीट हुई, जिसमें महेन्द्र भील की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीण मौके से फरार हो गए।