हिरासत में ज्वेलर की मौत के बाद चार पुलिसकर्मी निलंबित, कुछ देर बाद निलंबित हैड कांस्टेबल को पड़ा दिल का दौरा, मौत

Jeweller Dies In Police Custody In Rajsamand: राजसमंद जिले के कांकरोली थाने में पूछताछ के दौरान भीलवाड़ा जिले के ज्वेलर की मौत के मामले में नया मोड आया है। पुलिस अधिकारियों ने ने ज्वेलर की मौत के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि देर रात इन्हीं निलंबित जवानों में से एक ने दम तोड़ दिया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। परिवार अस्पताल ले जाता, इससे पहले ही जान चली गई।
दरअसल कांकरोली पुलिस भीलवाड़ा जिले के एक ज्वेलर खूबचंद को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई थी। परिजनों का आरोप है कि थाने में सख्ती की गई इस कारण से हवालात में जान चली गई। जान जाने के बारे में जांच का हवाला देते हुए प्रारंभिक तौर पर वहां मौजूद चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इनमें तीन हैड कांस्टेबल हैं जिनमें पूरण सिंह, शक्ति सिंह और जगदीश एवं एक कांस्टेबल दुर्गेश शामिल हैं।
निलंबन की इस कार्रवाई के बाद कल रात अचानक पूरण सिंह की तबीयत बिगड़ गई। अचानक सीने में दर्द के बाद वे अचेत हो गए। बाद में जब परिजन अस्पताल लेकर पहुंंचे तो पता चला कि हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद अब परिवार में कोहराम मचा हुआ है और साथ ही पूरा पुलिस महकमा स्तब्ध है। घटना बेहद ही हैरान करने वाली है। उल्लेखनीय है कि इस साल पुलिस हिरासत में करीब आठ लोगों की मौत हो चुकी है और इन मौतों की जिम्मेदारी में करीब साठ पुलिसवालों पर एक्शन हो चुका है। लेकिन एक्शन के बाद किसी पुलिसकर्मी की मौत का यह पहला मामला है।