हिरासत में ज्वेलर की मौत के बाद चार पुलिसकर्मी निलंबित, कुछ देर बाद निलंबित हैड कांस्टेबल को पड़ा दिल का दौरा, मौत

निलंबन की इस कार्रवाई के बाद कल रात अचानक पूरण सिंह की तबीयत बिगड़ गई। अचानक सीने में दर्द के बाद वे अचेत हो गए। बाद में जब परिजन अस्पताल लेकर पहुंंचे तो पता चला कि हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद अब परिवार में कोहराम मचा हुआ है और साथ ही पूरा पुलिस महकमा स्तब्ध है। घटना बेहद ही हैरान करने वाली है। उल्लेखनीय है कि इस साल पुलिस हिरासत में करीब आठ लोगों की मौत हो चुकी है और इन मौतों की जिम्मेदारी में करीब साठ पुलिसवालों पर एक्शन हो चुका है। लेकिन एक्शन के बाद किसी पुलिसकर्मी की मौत का यह पहला मामला है।