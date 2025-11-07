Rajasthan: मुकेश अंबानी ने श्रीनाथजी मंदिर में किए दर्शन, 100 कमरों वाले सेवा सदन के निर्माण की घोषणा की

चर्चा के दौरान मुकेश अंबानी नाथद्वारा में आधुनिक वरिष्ठ वैष्णव सेवा सदन के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि एक ऐसा सदन बनाया जाएगा, जिसमें करीब 100 कमरे होंगे। सदन के अंदर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने और शुद्ध आहार की व्यवस्था की जाएगी। साथ सदन के अंदर ही चिकित्सा व्यवस्था के लिए अस्पताल भी होगी। सत्संग के लिए एक बड़ा सभागार बनाया जाएगा। यह सदन 24 घंटे संचालित होगा।