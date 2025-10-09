प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: राजस्थान के हजारों किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने की उम्मीद

राजसमंद। राजस्थान के किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने की उम्मीद जग चुकी है। सहकार सदस्यता अभियान के साथ अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी वह तकनीकी प्रक्रिया भी आसान हो गई है, जिसके कारण कई पात्र किसानों की किश्तें लंबे समय से अटकी पड़ी थीं। जिला प्रशासन के प्रयासों और सहकार विभाग के सहयोग से अब आधार सीडिंग और ई-केवाईसी का कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे हजारों किसानों को उनकी रुकी हुई किश्तें मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।