Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजसमंद

नाथद्वारा में 352 साल पुरानी परंपरा! कृष्ण जन्माष्टमी पर आधी रात होती है तोपों की गर्जना, जानिए क्या है राज?

Krishna Janmashtami 2025: श्रीनाथजी मंदिर प्रबंधन की ओर से 352 वर्षों से चली आ रही अनवरत परंपरा के तहत श्रीकृष्ण का 5191वां जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है।

राजसमंद

Anil Prajapat

Aug 16, 2025

Shrinathji-Temple-in-Nathdwara
श्रीनाथजी मंदिर। फोटो: पत्रिका

Shrinathji Temple: राजसमंद। देशभर में जन्माष्टमी श्रद्धा और उल्लास से मनाई जाती है, मगर नाथद्वारा में इसका रूप अनूठा होता है। श्रीनाथजी मंदिर की ओर से कान्हा के जन्म पर नर और मादा नामक दो तोपों से 21 बार गोले दागकर सलामी दी जाती है। यह परंपरा 17वीं शताब्दी से चली आ रही है, जब मेवाड़ महाराणा राजसिंह ने श्रीनाथजी को अपने राज संरक्षण में लिया। उसी समय प्रभु के सम्मान में पहली बार 21 तोपों की सलामी दी गई, जो तब से निरंतर जारी है।

रात्रि 12 बजे जैसे ही मंदिर में श्रीकृष्ण जन्म का संकेत दिया जाता है, पूरा वातावरण नंद के घर आनंद भयो के जयघोष और भजनों से गूंज उठता है। उसी क्षण 21 तोपों की गर्जना धरती और गगन को गुंजा देती है। हजारों श्रद्धालु इस दृश्य के साक्षी बनने नाथद्वारा पहुंचते हैं। मंदिर परिसर और पूरे नगर में ऐसी भीड़ होती है कि तिल रखने की जगह नहीं बचती। हवेली और मार्गों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है और पूरा नगर ब्रज सा वातावरण धारण कर लेता है।

ये भी पढ़ें

Janmashtami 2025 : राजस्थान के ये 5 मंदिर जहां जन्माष्टमी होती है बेहद खास, जानें
जयपुर
Rajasthan These 5 temples where Janmashtami is very special know

21 बार 2 तोपों से गर्जना

श्रीनाथजी मंदिर प्रबंधन की ओर से नर और मादा तोपों को विशेष रूप से तैयार किया जाता है। मध्यरात्रि में ये दोनों तोपें मिलकर 21 बार गर्जना करती हैं। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए रोमांचकारी होता है।

श्रीनाथजी की हवेली में अपनाई जाती है विशेष सेवा पद्धतियां

पुष्टिमार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथजी की हवेली में इस अवसर पर विशेष सेवा पद्धतियां अपनाई जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन प्रभु को मंगला दर्शन में पंचामृत स्नान कराया जाता है। तत्पश्चात प्रभु को चाकदार केसरी वस्त्र और मोर चंद्रिका का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार दर्शन में जन्म पत्रिका बांची जाती है और राजभोग में महाभोग अर्पित किया जाता है। रात 9 बजे से जन्म दर्शन खुलते हैं और ठीक 12 बजे 21 तोपों की गर्जना के साथ प्रभु के जन्म की सूचना संपूर्ण पुष्टि-सृष्टि को दी जाती है। इस समय प्रभु के गोद के ठाकुर श्रीलाड़ले लाल को भी पंचामृत स्नान कराया जाता है।

श्रीकृष्ण जन्म के अगले दिन नंद महोत्सव

श्रीकृष्ण जन्म के अगले दिन रविवार को नंद महोत्सव मनाया जाएगा। प्रभु के मंगला दर्शन के पश्चात तिलकायत एवं विशाल बावा द्वारा छठी की पूजा की जाएगी। इस दिन नन्हें कान्हा को बुरी नजर से बचाने और सुरक्षा का भाव रखा जाता है। छठी पूजन के बाद लाड़ले लाल नवनीत प्रियाजी को स्वर्ण पलने में झुलाया जाएगा। मंदिर के सेवक गोप-गोपी का रूप धारण कर नृत्य करेंगे और नगर में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैयालाल की जैसे उद्घोष गूंजेंगे। दूध-दही और केसर का छिड़काव होगा और पूरा नगर कृष्णमय हो उठेगा। नाथद्वारा में जन्माष्टमी सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि परंपरा, आस्था और राजसी वैभव का जीता-जागता प्रतीक है।

ये भी पढ़ें

Janmashtami 2025: जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में हुआ भव्य श्रृंगार, देखें आरती की तस्वीरें
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2025 03:18 pm

Published on:

16 Aug 2025 03:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / नाथद्वारा में 352 साल पुरानी परंपरा! कृष्ण जन्माष्टमी पर आधी रात होती है तोपों की गर्जना, जानिए क्या है राज?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.