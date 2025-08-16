नाथद्वारा में 352 साल पुरानी परंपरा! कृष्ण जन्माष्टमी पर आधी रात होती है तोपों की गर्जना, जानिए क्या है राज?

श्रीकृष्ण जन्म के अगले दिन रविवार को नंद महोत्सव मनाया जाएगा। प्रभु के मंगला दर्शन के पश्चात तिलकायत एवं विशाल बावा द्वारा छठी की पूजा की जाएगी। इस दिन नन्हें कान्हा को बुरी नजर से बचाने और सुरक्षा का भाव रखा जाता है। छठी पूजन के बाद लाड़ले लाल नवनीत प्रियाजी को स्वर्ण पलने में झुलाया जाएगा। मंदिर के सेवक गोप-गोपी का रूप धारण कर नृत्य करेंगे और नगर में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैयालाल की जैसे उद्घोष गूंजेंगे। दूध-दही और केसर का छिड़काव होगा और पूरा नगर कृष्णमय हो उठेगा। नाथद्वारा में जन्माष्टमी सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि परंपरा, आस्था और राजसी वैभव का जीता-जागता प्रतीक है।