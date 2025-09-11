अखिलेश यादव की पार्टी के नेता आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर; लेकिन क्यों जेल से अब भी नहीं हो पाएंगे रिहा!

बता दें कि आजम खान एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे उत्तर प्रदेश के रामपुर से कई बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने राज्य सरकार में कई मंत्री पद भी संभाले हैं। अपने तीखे भाषणों और विवादों के लिए जाने जाने वाले खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख मुस्लिम नेता माने जाते हैं। उन्हें कई कानूनी मामलों का भी सामना करना पड़ा है, जिनमें भूमि अतिक्रमण और अभद्र भाषा से संबंधित आपराधिक मामले शामिल हैं।