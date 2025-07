वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए आजम खान, डीएम पर बयानबाजी के मामले में गवाह रीकॉल की अर्जी, सुनवाई 8 अगस्त तक टली

Azam Khan appeared in court through VC in Rampur: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान मंगलवार को सीतापुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से डीएम पर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में एक अहम अर्जी दाखिल की। अर्जी में गवाहों को पुनः बुलाए जाने (रीकॉल) की मांग की गई। इस पर अभियोजन पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 8 अगस्त नियत की है।