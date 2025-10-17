आजम खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ी, समर्थकों में चिंता

Azam khan health update rampur: रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की तबीयत शुक्रवार सुबह एक बार फिर खराब हो गई। बताया जा रहा है कि वह तीन दिन पहले इलाज के लिए दिल्ली गए थे और बृहस्पतिवार की रात ही रामपुर लौटे थे। देर रात लौटने के बाद से ही उन्हें थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी। सुबह तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर परिजनों ने तुरंत डॉक्टरों से संपर्क किया। डॉक्टरों की टीम ने उनके घर पहुंचकर प्राथमिक उपचार किया और आगे के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।