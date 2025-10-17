आजम खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ी, समर्थकों में चिंता

आजम खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ी | Image Source - 'FB' @AbdullahAzamKhan
Azam khan health update rampur: रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की तबीयत शुक्रवार सुबह एक बार फिर खराब हो गई। बताया जा रहा है कि वह तीन दिन पहले इलाज के लिए दिल्ली गए थे और बृहस्पतिवार की रात ही रामपुर लौटे थे। देर रात लौटने के बाद से ही उन्हें थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी। सुबह तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर परिजनों ने तुरंत डॉक्टरों से संपर्क किया। डॉक्टरों की टीम ने उनके घर पहुंचकर प्राथमिक उपचार किया और आगे के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सीतापुर जेल से रिहाई के बाद आजम खां का दिल्ली में लगातार इलाज चल रहा है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी सेहत को लेकर गंभीरता दिखाई है और बीते महीनों में कई बार दिल्ली के अस्पतालों में जांच कराई है। बीती रात रामपुर लौटने के बाद से उनकी तबीयत और गिरती दिखी, जिसके चलते शुक्रवार को परिवार ने डॉक्टरों से मदद मांगी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और जरूरी जांच कराने की सलाह दी है।
आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। उन्होंने समर्थकों से पिता के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ करने की अपील भी की है। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में आजम खां की तबीयत को लेकर चिंता का माहौल है।
इसी बीच आजम खां के खिलाफ दर्ज यतीमखाना बस्ती कब्जाने के मामले में कोर्ट ने दो गवाहों के न पहुंचने पर जमानती वारंट जारी किए हैं। बुधवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष के गवाह इंतजार अहमद और करीम अहमद कोर्ट नहीं पहुंचे, जिससे कार्यवाही अधूरी रह गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय की गई है।
भोट थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में भी सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट में पेशी निर्धारित थी, मगर कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। यह मामला भी लंबे समय से अदालत में विचाराधीन है और हर तारीख पर नई कानूनी पेचीदगियां सामने आ रही हैं।
