आजम खान की रिहाई आखिरी समय पर अटकी, सुबह 7 बजे जेल के बाहर लेने पहुंचा बेटा, जानें अब आगे क्या होगा

सूत्रों के अनुसार, आजम खान पर रामपुर के एक मामले में दो धाराओं में कुल 8 हजार रुपये का जुर्माना था, जिसमें 3 और 5 हजार रुपये शामिल हैं। यह जुर्माना जमा न होने के कारण उनकी रिहाई रोक दी गई। अब रामपुर कोर्ट के खुलने के बाद यानी सुबह 10 बजे जुर्माने की रकम जमा कराई जाएगी। इसके बाद कोर्ट से फैक्स के जरिए सीतापुर जेल को सूचना दी जाएगी और फिर आजम खान को रिहा किया जाएगा। यदि सब कुछ योजना अनुसार हुआ तो दोपहर 12 से 2 बजे के बीच उनकी रिहाई संभव है।