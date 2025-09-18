आजम खान की जमानत पर फिर मंडरा रहा संकट, जेल से बाहर आने से पहले लगीं नई धाराएँ

आजम खान के दूसरे वकील मोहम्मद खालिद ने बताया कि क्वालिटी बार सोसाइटी की प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा था, जिसे बाद में खाली कराकर टेंडर किया गया। यह टेंडर आजम के बेटे और पत्नी के नाम पर मंथली अलॉट किया गया था। यह मामला 2013 का है और FIR 2019 में दर्ज हुई थी। 2024 में आजम खान को आरोपी बनाया गया। वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि 10 साल बाद आजम को आरोपी कैसे बनाया गया।