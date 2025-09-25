सपा के लिए ‘संजीवनी’ बनी आजम खान की रिहाई, रामपुर से लखनऊ तक पार्टी में नई ऊर्जा, वापसी से बदले समीकरण

वर्ष 1996 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद सपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 2019 में वह लोकसभा पहुंचे और जीत दर्ज की। हालांकि, इसके चलते उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ी, लेकिन 2022 में वह फिर से रामपुर शहर से विधायक चुने गए। उनकी पत्नी तजीन फात्मा भी राज्यसभा सदस्य रहीं और बाद में विधायक बनीं, जबकि बेटा अब्दुल्ला आजम खान स्वार से विधायक चुना गया। इस तरह आज़म का परिवार रामपुर और आसपास की राजनीति का केंद्र बन गया।