‘…वो अनुज चौधरी का नसीब था’, आजम खान बोले- अखिलेश यादव के CM रहते समय मिला था प्रमोशन; क्या है किस्सा?

आजम खान ने एक किस्से का जिक्र किया। उन्होंने कहा, '' मैं उस दिन अपने पार्टी ऑफिस जा रहा था, जिसे सील कर दिया गया था। पुलिस रास्ते में आम लोगों को रोक रही थी, जबकि वहां धारा 144 भी लागू नहीं थी। लोगों को बैरिकेड लगाकर रोका जा रहा था। जिसके बाद मैंने बस उतरकर इतना ही कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं? इस तरह तो आप सरकार को ही बदनाम कर रहे हैं। जिस पर उन्होंने कुछ जवाब दिया, जो उनका अंदाज था। उसी शख्स ने कहा था कि आपके शरीर पर रंग पड़ जाए तो क्या आप काट कर फेंक देंगे? मैंने उन्हें याद दिलाया था कि हमारी सरकार ने आपको क्या दिया था? मेरी ओर से यह बदसलूकी नहीं थी, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता था।''