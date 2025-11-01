Patrika LogoSwitch to English

'…वो अनुज चौधरी का नसीब था', आजम खान बोले- अखिलेश यादव के CM रहते समय मिला था प्रमोशन; क्या है किस्सा?

Azam Khan, Anuj Chaudhary And Akhilesh Yadav: आजम खान ने अनुज चौधरी को लेकर कहा कि अखिलेश यादव के CM रहते समय उनका प्रमोशन हुआ था। जानिए पूरा किस्सा क्या है?

रामपुर

image

Harshul Mehra

Nov 01, 2025

azam khan said that akhilesh yadav had given asp anuj chaudhary promotion rampur news up politics

अखिलेश यादव ने अनुज चौधरी को प्रमोशन दिया था: आजम खान। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Azam Khan, Anuj Chaudhary And Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी अनुज चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सपा सरकार में अनुज चौधरी को प्रमोशन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव प्रदेश के CM थे उस दौरान चौधरी को प्रमोशन दिया गया था।

'अखिलेश यादव ने अनुज चौधरी को प्रमोट किया था'

आजम खान ने कहा, ''जिस वीडियो को लेकर कहा जाता है कि मैंने उनसे कुछ कहा जबकि ऐसा नहीं था, उनके साथ मैंने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव ने अनुज चौधरी को प्रमोट किया था, क्योंकि चौधरी पहलवानी का कोई मेडल जीतकर आए थे। हालांकि, जरूरी नहीं था कि ऐसा किया ही जाए, लेकिन उन्होंने कर दिया, वो अनुज चौधरी का नसीब था।''

आजम खान ने क्या किस्सा बताया?

आजम खान ने एक किस्से का जिक्र किया। उन्होंने कहा, '' मैं उस दिन अपने पार्टी ऑफिस जा रहा था, जिसे सील कर दिया गया था। पुलिस रास्ते में आम लोगों को रोक रही थी, जबकि वहां धारा 144 भी लागू नहीं थी। लोगों को बैरिकेड लगाकर रोका जा रहा था। जिसके बाद मैंने बस उतरकर इतना ही कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं? इस तरह तो आप सरकार को ही बदनाम कर रहे हैं। जिस पर उन्होंने कुछ जवाब दिया, जो उनका अंदाज था। उसी शख्स ने कहा था कि आपके शरीर पर रंग पड़ जाए तो क्या आप काट कर फेंक देंगे? मैंने उन्हें याद दिलाया था कि हमारी सरकार ने आपको क्या दिया था? मेरी ओर से यह बदसलूकी नहीं थी, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता था।''

क्या आजम खान मुकदमे की फीस और पेनाल्टी के लिए पार्टी से मदद मांगेंगे?

जब आजम खान से पूछा गया कि क्या आप मुकदमे की फीस और पेनाल्टी के लिए पार्टी से मदद मांगेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि मुझसे यह नहीं हो सकता। लोग ईमान का सौदा कर लेते होंगे, हमसे नहीं होगा।

बिहार में बदलाव बहुत जरूरी

बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार की हालत अच्छी नहीं है और बदलाव होना चाहिए। बिहार की जनता बहुत समझदार है और जनता कुछ ना कुछ सही फैसला जरूर लेगी। बिहार जाने पर उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि ना सिर्फ मैं वहां जाऊं, बल्कि अगर किसी तरह मेरा योगदान हो सके, तो उसमें हिस्सा लूं।

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / '…वो अनुज चौधरी का नसीब था', आजम खान बोले- अखिलेश यादव के CM रहते समय मिला था प्रमोशन; क्या है किस्सा?

