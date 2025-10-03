“मैं सुधार गृह से आया हूं, पर सुधरा नहीं हूं”; आजम खान ने सांसद मोहिबुल्ला नदवी पर कसा तंज, सियासत फिर गरमाई

Azam khan remark mohibbullah nadvi in Rampur: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा– “मैं सुधार गृह से आया हूं, पर सुधरा नहीं हूं।” यह तंज उन्होंने बुधवार को एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान कसा। दरअसल, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद नदवी ने बयान दिया था कि आजम खान जेल (सुधार गृह) से सुधर कर लौटेंगे। उस समय यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और सपा के खेमे में नाराजगी भी देखने को मिली थी।