Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

हम तो छोटी गली के खादिम, बड़े नेता आए तो अच्छा लगेगा; रामपुर में अखिलेश के आगमन पर आजम खान ने कसा तंज

Azam Khan Rampur News: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने रामपुर में अखिलेश यादव के आगमन पर तंज कसा। दिल्ली से स्वास्थ्य जांच कर लौटे आजम खान ने मीडिया से बातचीत में जेल जीवन और खाने-पीने के अनुभव भी साझा किए।

2 min read

रामपुर

image

Mohd Danish

Sep 30, 2025

azam khan taunt akilesh yadav rampur visit health jail experience

रामपुर में अखिलेश के आगमन पर आजम खान ने कसा तंज | Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA

Akilesh yadav rampur visit azam khan taunt: सपा मुखिया अखिलेश यादव के आठ अक्तूबर को रामपुर आने की खबर पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने मीडिया के जरिए जानकारी होने की बात कही। उन्होंने कहा, “हम तो छोटी सी गली में रहते हैं। यहां कई फीट तक पानी भर जाता है। बड़े लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा।” उनके इस तंज ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।

दिल्ली से स्वास्थ्य जांच करा लौटे आजम खान

आजम खान हाल ही में तीन दिन दिल्ली में अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली गए थे। सोमवार को जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में रामपुर दौरे की खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

छोटी गली में रहने वाले खादिम का बड़ा तंज

सपा मुखिया के आगमन को लेकर आजम खान ने कहा, “बड़े लोगों का छोटी गली में रहने वाला यह खादिम खैर मकदम करता है।” उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनकी गली में जब बड़े नेता आते हैं तो खुशी होती है, लेकिन छोटे स्तर पर रह रहे लोगों की मुश्किलें भी कम नहीं होतीं।

जेल के अनुभव किए साझा

आजम खान ने अपने जेल के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि दोपहर में केवल पतली रोटी और शाम को आधी रोटी खाते थे। पेट भरने के लिए नींबू से आचार बनाकर खा लिया करते थे। उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वह हमेशा खाने-पीने में सतर्क रहते थे।

मुख्तार अंसारी की खबर से हुए सतर्क

उन्होंने बताया कि टीवी पर मुख्तार अंसारी के इंतकाल की खबर के दौरान धीमा जहर दिए जाने की खबर आई, जिससे वह काफी सचेत हो गए थे। इस घटना के बाद खाने-पीने में विशेष सतर्कता बरतने लगे और स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

आजम खान

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 07:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / हम तो छोटी गली के खादिम, बड़े नेता आए तो अच्छा लगेगा; रामपुर में अखिलेश के आगमन पर आजम खान ने कसा तंज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जेल में आजम को जहर देने की खबर सच या झूठ? खुद ही बताई पूरी बात… कहा- मैं तो रोटी और अचार!

रामपुर

पूर्व सांसद का दावा, आजम और उनके परिवार को जेल में ‘स्लो पॉइजन’ देकर मारने की रची गई थी साजिश

रामपुर

आजम खान की तबीयत बिगड़ी, चेकअप के बाद चलेंगे सियासी चाल; क्या है आगे का प्लान?

Azam Khan Health Condition Update
रामपुर

अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद सियासत में लगेगा तड़का! जेल के अंदर क्या-क्या हुआ? आजम खान ने तोड़ी चुप्पी

azam khan revealed what happened in jail
रामपुर

सपा के लिए ‘संजीवनी’ बनी आजम खान की रिहाई, रामपुर से लखनऊ तक पार्टी में नई ऊर्जा, वापसी से बदले समीकरण

azam khan release boosts samajwadi party 2027 up elections
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.