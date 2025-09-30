हम तो छोटी गली के खादिम, बड़े नेता आए तो अच्छा लगेगा; रामपुर में अखिलेश के आगमन पर आजम खान ने कसा तंज

रामपुर में अखिलेश के आगमन पर आजम खान ने कसा तंज | Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA
Akilesh yadav rampur visit azam khan taunt: सपा मुखिया अखिलेश यादव के आठ अक्तूबर को रामपुर आने की खबर पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने मीडिया के जरिए जानकारी होने की बात कही। उन्होंने कहा, “हम तो छोटी सी गली में रहते हैं। यहां कई फीट तक पानी भर जाता है। बड़े लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा।” उनके इस तंज ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।
आजम खान हाल ही में तीन दिन दिल्ली में अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली गए थे। सोमवार को जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में रामपुर दौरे की खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
सपा मुखिया के आगमन को लेकर आजम खान ने कहा, “बड़े लोगों का छोटी गली में रहने वाला यह खादिम खैर मकदम करता है।” उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनकी गली में जब बड़े नेता आते हैं तो खुशी होती है, लेकिन छोटे स्तर पर रह रहे लोगों की मुश्किलें भी कम नहीं होतीं।
आजम खान ने अपने जेल के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि दोपहर में केवल पतली रोटी और शाम को आधी रोटी खाते थे। पेट भरने के लिए नींबू से आचार बनाकर खा लिया करते थे। उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वह हमेशा खाने-पीने में सतर्क रहते थे।
उन्होंने बताया कि टीवी पर मुख्तार अंसारी के इंतकाल की खबर के दौरान धीमा जहर दिए जाने की खबर आई, जिससे वह काफी सचेत हो गए थे। इस घटना के बाद खाने-पीने में विशेष सतर्कता बरतने लगे और स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगे।
रामपुर
उत्तर प्रदेश
