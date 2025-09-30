हम तो छोटी गली के खादिम, बड़े नेता आए तो अच्छा लगेगा; रामपुर में अखिलेश के आगमन पर आजम खान ने कसा तंज

Akilesh yadav rampur visit azam khan taunt: सपा मुखिया अखिलेश यादव के आठ अक्तूबर को रामपुर आने की खबर पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने मीडिया के जरिए जानकारी होने की बात कही। उन्होंने कहा, “हम तो छोटी सी गली में रहते हैं। यहां कई फीट तक पानी भर जाता है। बड़े लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा।” उनके इस तंज ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।