ईद पर मेरी पत्नी अकेली रो रही थीं, कोई देखने तक नहीं आया- आजम खान ने बयां किया दर्द

आजम खान के हालिया बयानों से यह स्पष्ट है कि सपा में उनका प्रभाव कम हो चुका है। उनके शब्दों में बेबसी और तंज दोनों झलकते हैं। रामपुर की राजनीति में उनका घटता वजूद पार्टी के नए समीकरणों की झलक देता है। सपा के भीतर उनके बयानों से यह भी संकेत मिलता है कि पार्टी में पुराने गुट और नए नेतृत्व के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं।