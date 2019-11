झारखंड के चुनावी रण में 'शाह' की एंट्री, विपक्षी दलों पर जमकर बरसे

Amit Shah Rally: अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि (Amit Shah In Jharkhand) भाजपा (Jharkhand Assembly Election) कार्यकर्त्ता (Article 370) गांव-गांव, (Ram Mandir) घर-घर (Amit Shah On Jammu And Kashmir) जाकर पांच (Amit Shah On Ram Mandir) साल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब देंगे...